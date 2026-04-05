ОПЕК+ обговорює теоретичне збільшення видобутку нафти на тлі блокади Ірану

Максим Бурич
фото: Reuters

Росія, як учасник ОПЕК+, не спроможна наростити видобуток

Країни ОПЕК+ збираються на екстрену зустріч для обговорення квот на травень. Попри плани схвалити збільшення видобутку, експерти називають це рішення суто декларативним: війна за участю США, Ізраїлю та Ірану фактично паралізувала найважливіші нафтові маршрути світу, зробивши фізичне зростання поставок неможливим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ціни на нафту вже злетіли до чотирирічного максимуму, наблизившись до $120 за барель, а аналітики JPMorgan попереджають про загрозу історичного стрибка до $150.

Головною причиною глобальної енергетичної кризи став параліч Ормузької протоки – ключової артерії, через яку проходить левова частка експорту Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту та Іраку.

З кінця лютого протока залишається закритою через бойові дії. Це призвело до скорочення видобутку на 12–15 млн барелів на день, що становить близько 15% світових поставок.

Постійні ракетні атаки та удари безпілотників у Перській затоці завдали серйозної шкоди нафтовим терміналам. Навіть за умови негайного припинення вогню, на відновлення роботи знадобляться місяці.

Росія, інший ключовий учасник ОПЕК+, також не спроможна наростити видобуток. На заваді стоять жорсткі західні санкції та критичні пошкодження інфраструктури, завдані під час війни проти України.

Нагадаємо, альянс провідних нафтовидобувних країн ОПЕК+ ухвалив рішення про значне збільшення квот на видобуток нафти. Цей крок став терміновою реакцією на масштабну військову ескалацію на Близькому Сході, де удари США та Ізраїлю по Ірану спровокували хаос на енергетичних ринках та загрозу блокування ключових морських шляхів.

Теги: ОПЕК війна Іран нафта

