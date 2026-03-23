У шести областях зафіксовані масові відключення світла

Стан енергосистеми України на 23 березня

В Україні зафіксовано погіршення ситуації з енергопостачанням. Станом на ранок через ворожі обстріли, технічні несправності та негоду без світла залишилися споживачі у шести областях країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

У відомстві пишуть про знеструмлення у:

Дніпропетровській,

Харківській,

Сумській,

Миколаївській,

Кіровоградській областях.

Водночас Міністерство енергетики додає до цього переліку Запорізьку область.

Також в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх споживачів.

«Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу», – зазначили в компанії.

Також в «Укренерго» закликали перенести активне енергоспоживання в період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00, а також порадили не вмикати кілька потужних електроприладів у вечірні години – з 17:00 до 22:00.

Повідомляється, що енергетики працюють у посиленому режимі. Там, де дозволяє безпекова ситуація, ремонтні бригади вже розпочали відновлення живлення. Проте у прифронтових зонах роботи ускладнюються через ризик повторних обстрілів.

«Главком» писав, що 21 березня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільної інфраструктури України. Цього разу під ударом опинився енергетичний об’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області. Внаслідок влучання на об’єкті виникли серйозні пошкодження, що призвело до масштабних перебоїв в енергосистемі регіону.

До слова, на концерті ювілейного туру народної артистки Наталії Могилевської у Львові зникло світло. Разом зі світлом перестав працювати мікрофон артистки, однак глядачі не розгубилися та підтримали співачку.