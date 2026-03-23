У шести областях зафіксовані масові відключення світла

glavcom.ua
Лариса Голуб
Енергетики працюють у посиленому режимі
фото з відкритих джерел

Стан енергосистеми України на 23 березня

В Україні зафіксовано погіршення ситуації з енергопостачанням. Станом на ранок через ворожі обстріли, технічні несправності та негоду без світла залишилися споживачі у шести областях країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

У відомстві пишуть про знеструмлення у:

  • Дніпропетровській,
  • Харківській,
  • Сумській,
  • Миколаївській,
  • Кіровоградській областях.

Водночас Міністерство енергетики додає до цього переліку Запорізьку область.

Також в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх споживачів.

«Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу», – зазначили в компанії.

Також в «Укренерго» закликали перенести активне енергоспоживання в період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00, а також порадили не вмикати кілька потужних електроприладів у вечірні години – з 17:00 до 22:00.

Повідомляється, що енергетики працюють у посиленому режимі. Там, де дозволяє безпекова ситуація, ремонтні бригади вже розпочали відновлення живлення. Проте у прифронтових зонах роботи ускладнюються через ризик повторних обстрілів.

«Главком» писав, що 21 березня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільної інфраструктури України. Цього разу під ударом опинився енергетичний об’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області. Внаслідок влучання на об’єкті виникли серйозні пошкодження, що призвело до масштабних перебоїв в енергосистемі регіону.

До слова, на концерті ювілейного туру народної артистки Наталії Могилевської у Львові зникло світло. Разом зі світлом перестав працювати мікрофон артистки, однак глядачі не розгубилися та підтримали співачку. 

Теги: електроенергія відключення відключення світла Україна війна

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

