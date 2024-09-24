Тіньовий флот продовжує приносити Путіну ресурси

Повноцінних санкцій від України досі нема

Ну що, Путін знов усіх переграв?

І я не про війну, а про те, що поки захід грає з ним у шахи, він професійно грає у «Чапаєва»...

Це вже третій мій текст про «тіньовий флот» та нафтодолари, які отримує Росія від заходу та якими вбиває українців.

Нагадаю:

Роль нафтового сектора у бюджеті Росії у 2023 році – 26% (¼ бюджету).

На фінансування війни Росія витрачає 1/3 свого бюджету;

Кожен нафтовий долар бюджету Росії – це, по суті, долар, спрямований на вбивство українців.

Доходи від морської сирої нафти становлять 186 млн євро на день.

За тиждень з часу попереднього посту вони вже заробили $1,3 млрд (!!!).

Що таке $1,3 млрд:

це 1,3 млн снарядів 152 мм або;

це 500 танків Т-90М або;

це 32,5 тис. ФАБ (500 кг), якими стирають українські міста або;

це 433 KN-23/24 - північнокорейських балістичних ракет або;

це 5 дивізіонів ЗРК С300.

Продовжувати?

І це меню для Путіна всього лише за тиждень роботи «тіньового флоту», який ми «не бачимо». Повноцінних санкцій від України досі нема. Відкритих карних справ немає.

Найцікавіше, що тіньовий флот це особисте дітище Путіна та його найближчого друга Сечіна, який очолює «Роснєфть». Ви не побачите їх серед власників чи бенефіціарів тіньового флоту. ФСБшні шкури звикли працювати через номінали та підставних осіб.

Ще 2 тижні тому я писав про основні корпоративні центри, які керують тіньовим флотом. Одна з основних компаній - Coral Energy. та сама, яка за підтримки та пайової участі Медведчука постачала дизпаливо з Росії в Україну. Нагадаю, що саме за Порошенка Медведчук отримав в управління трубопровід, який постачав дизпаливо з Росії в Україну. Але це зовсім інша історія...

Повернемося до Coral Energy.

За наявною інформацією, у ФСБшниками заготовлено кілька сотень компаній, які вони готові оперативно задіяти, перереєструвавши суди, якщо ця компанія чи будь-яка інша потрапить під санкції. А отже нам потрібно бити не тільки по компаніях і судах (повторюся, які відомі і рух яких можна відстежити у режимі реального часу) але й по руках, які керують і по бенефіціарах.

Покопавшись у мережі неважко знайти багато цікавого про цих персонажів та взаємозв'язку між ними:

Основним «управлінцем» кремля, який відповідає за тіньовий флот і тіньові нафтодолари Путіна, є такий собі Тахір Гараєв. Тахір Гараєв – засновник та керівник Coral Energy. Гараєв Тахір Гадір Огли (Гараєв Тахір Гадір Огли, Garaev Takhir), 13.01.1980 р.н., громадянин Російської Федерації, громадянин Республіки Мальта, громадянин Об'єднаних Арабських Еміратів, номер платника податків Росії – 521475784 Гараєв володіє безліччю дочірніх компаній через мережу офшорів та підтримує тісні зв'язки з російською та азербайджанською владою, у тому числі з Ігорем Сєчіним (керівник "Роснафти"). Він також потрапив під санкції президента України Володимира Зеленського та США, проте продовжує керувати своєю бізнес-імперією через підконтрольні особи та компанії. Тахір Гараєв – знаходиться у розшуку на вимогу турецької прокуратури http://surl.li/wukhyl

Судячи з послужного списку, Тахір – улюбленець Путіна та сечіна. Етибар Ейюб – громадянин Азербайджану, керівник однієї з дочірніх компаній Coral Energy, який також бере участь у масштабних операціях із продажу російської нафти. Його діяльність включена до списків санкцій як США, так і Європи. Анар Медетлі, громадянин Азербайджану – зять Тахіра Гараєва, відіграє ключову роль в управлінні фінансовими потоками Coral Energy. Він координує діяльність офісу у Сінгапурі, а також займається операціями компанії через дочірні підприємства у Швейцарії та Дубаї. Медетлі підтримує тісні зв'язки з російськими та азербайджанськими спецслужбами. До речі, людина з подібним ім'ям і прізвищем працювала кілька років тому аташе Азербайджану у Марокко. Ахмед Керімов – ще один важливий фігурант, пов'язаний із фінансовими схемами Coral Energy. Керімов, як кажуть колеги із дружніх організацій, підтримує тісні зв'язки з ФСБ Росії та азербайджанськими спецслужбами, контролюючи понад 300 дочірніх компаній, які використовуються для обходу міжнародних санкцій та забезпечення фінансової підтримки Росії. Халід Асадов – помічник президента Азербайджану з економічних справ та ключова постать, як кажуть журналісти, пов'язана з Ігорем Сєчіним. Як кажуть, він активно підтримує операційну діяльність Coral Energy та інших дочірніх компаній, у тому числі Polar Energy. Про нього та проєкти Азербайджану з Росією розповім трохи пізніше. Азім Новрузов займається, як кажуть, відмиванням грошей і координує фінансові схеми, спрямовані на підтримку російської економіки. Він активно використовує рахунки у Туреччині та інших країнах для проведення незаконних фінансових операцій.

Очевидні взаємозв'язки між особами та їх активами:

Тахір Гараєв і Анар Медетлі – управляють Coral Energy і Polar Energy, які формально знаходяться під контролем різних осіб для приховування справжніх власників.

Адолет Керімов та Ахмед Керімов – беруть участь у координації операцій Coral Energy, підтримуючи зв'язки з російськими та азербайджанськими спецслужбами.

Ігор Сєчін – гаманець Путіну, важлива постать, пов'язана з російським державним контролем над енергетичними активами, використовує Coral Energy для обходу міжнародних санкцій.

Це досить докладний список основних осіб, які мають перебувати як під санкціями, так і під кримінальним переслідуванням. Але світ та Україна їх майже не бачить.

Тепер про Азербайджан.

Українці масово стали оголошувати бойкот «Сокару». Але у «Сокара» з'явилися захисники, які почали говорити про те, що «Сокар» допомагатиме наповнювати українську трубу газом (навіть можливо російським) і це убезпечить трубу від ракетних атак та Україну від холодної зими.

Азербайджан нібито постачав Україні снаряди та гуманітарну допомогу. Постачання снарядів Азербайджан, до речі, заперечує (навіть якщо щось і було). А гуманітарну допомогу він надав Україні лише на 5% від прибутку, отриманого від бізнесу з Росією. Як вам угода із совістю?

Так от.

Випадково так збіглося чи ні, але саме громадяни Азербайджану, причому досить високопоставлені, судячи з публічної інформації, глибоко залучені в побудову схем роботи «тіньового флоту» та забезпечення Путіна нафтодоларами.

Але це все.

Росія та Азербайджан днями заявили про спільне виробництво танкерів (!).

Знову збіг?

Тому питання випадковості азербайджанського громадянства в операторів «тіньового флоту» відпадає. Висновки робіть самі.

Головне, пам'ятайте, тіньовий флот продовжує приносити Путіну щотижня $1,3 млрд та ресурси для знищення українців та України.

І нагадаю, що не єдиними санкціями потрібно «наздоганяти» терористів.

Є й інший алгоритм, в Українському Кримінальному кодексі передбачено відповідальність за фінансування тероризму, що регулюється статтею 258-5 з санкцією:

позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років та з конфіскацією майна (!) – у цьому випадку – усіх «тіньових» танкерів;

Українська влада може вже завтра розпочати кримінальне переслідування проти зазначених вище осіб. Це може включати видачу ордера на арешт та запит на екстрадицію.

Україна може звернутися до Інтерполу з проханням про видачу «червоного повідомлення», що може призвести до арешту особи у будь-якій країні-члені Інтерполу.

Особа може бути включена у різні списки санкцій, що може обмежити його фінансові операції і пересування.

Згідно з Міжнародною конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму (1999), країни-учасниці зобов'язані співпрацювати у запобіганні фінансуванню тероризму та переслідуванню осіб, підозрюваних у цьому злочині.

Тож у мене ще одне питання.

А Українська Генеральна прокуратура вже порушила кримінальні справи?

Чи ми чогось чекаємо?