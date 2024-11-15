Засновника Російського добровольчого корпусу та його бійців в РФ заочно засудили до довічного

Чотирьох бійців РДК та його засновника осудили заочно за більш ніж десятьма статтями

У Москві 2-й Західний окружний військовий суд заочно засудив п'ятьох учасників «Російського добровольчого корпусу» (РДК) до довічного ув'язнення у справі про рейд у Брянській області. Про це повідомляє Медіазона.

Вирок було винесено стосовно засновника РДК Дениса Капустіна та бійців підрозділу – актора Кирила Канахіна, відомого за роллю в серіалі «Глухар», Олександра Галанова, Антона Зирянова та Олексія Огурцова. Крім того, суд призначив штрафи: Капустіну – 2,5 млн рублів, Галанову та Канахіну – по 2 млн рублів.

Усіх фігурантів звинувачували за понад 10 статтями Кримінального кодексу, серед яких організація незаконного збройного формування, терористичний акт, підготовка до тероризму, незаконне перетинання кордону та розбій.

Згідно з версією слідства, бійці РДК «як частина української диверсійної групи з озброєнням і вибухівкою незаконно перетнули російський кордон і потрапили в два села Брянської області». Їх звинувачували в підпалі будинку, руйнуванні кількох об'єктів інфраструктури та мінуванні території, що призвело до поранення співробітника Росгвардії.

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До слова, начальник штабу Російського добровольчого корпусу заявив, що справжня російська опозиція воює за Україну.

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