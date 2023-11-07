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Понад 550 снарядів по Херсонщині та загиблі на Донеччині: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Понад 550 снарядів по Херсонщині та загиблі на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Наслідки рашистської атаки на Донеччину
фото: Нацполіція

Майже два десятки снарядів за вчорашній день прилетіли до Нікополя

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – вісім обстрілів (52 вибухи). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Чернігівський райони із мінометів, АГС, зафіксовано обстріл із танку. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Зранку росіяни здійснили гранатометний обстріл Великописарівської громади. Зафіксовано два вибухи. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня рашисти здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 140 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок одного з обстрілів загинула людина. Пошкоджено два приватних будинки, продуктовий магазин.

Запорізька область

Рашисти завдали 124 удари по 22 населених пунктах області. Окупанти вгатили по Новодарівці авіаційним снарядом, обстріляли з РСЗВ Магдалинівку, Малу Токмачку й Роботине, а також атакували 18 безпілотниками Залізничне, Гуляйполе, Новоданилівку, Червоне, Чарівне, Малу Токмачку, Левадне, Новодарівку та Малі Щербаки. 102 артобстріли прийшлися по території Оріхова, Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Полтавки, Білогір'я, Верхньої Терси, Затишшя, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Майже два десятки снарядів за вчорашній день прилетіли до Нікополя. Окупанти били з важкої артилерії чотири рази. Людей, на щастя, не зачепило. Пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда та авто. Пізно ввечері над Синельниківським районом захисники неба збили ворожий безпілотник. Також ввечері ворог тричі бив по Нікопольщині з важкої артилерії. У Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Пошкоджений храм. Понівечені сім приватних будинків, господарська споруда, два авто, лінія електропередач, газогони. Під удар потрапили і Марганецька та Червоногригорівська громади. Минулося без постраждалих.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 17 населених пунктів, зокрема: Окіп Богодухівського району, Гатище, Бударки, Охримівка Чугуївського району, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп‘янського району. На Куп’янському напрямку ворог провів безуспішні штурмові дії в околицях населених пунктів Синьківка, Іванівка, де українські захисники відбили близько 12 атак противника.

Луганщина

По Невському ворог вдарив артилерією, внаслідок чого є нові руйнування. Макіївка, Невське та Білогорівка зазнали уражень унаслідок артилерійського та мінометного вогню росіян. За добу противник здійснив 145 обстрілів (567 снарядів).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили вісім обстрілів. Під ворожим вогнем: Авдіївка, Торецьк, с. Новоселівка Перша, смт Очеретине, Красногорівка. Пошкоджено 12 житлових будинків. На Донеччині за добу: одна людина загинула.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 84 обстріли (558 снарядів), з них по м. Херсон – вісім обстрілів (27 снарядів). Рашисти поцілили у райони 29 населених пунктів області; медичний заклад у Херсоні; підприємство харчової промисловості у Херсонському районі. Ворог вкрив артилерійським вогнем підприємство у Зеленівці Херсонської громади. Постраждали троє людей. Двох потерпілих доставили до лікарні. Зараз медики надають їм допомогу. Внаслідок обстрілу 44-річний чоловік втратив частину ноги. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

У 74-річного місцевого жителя – мінно-вибухова травма. Лікарі на місці надали допомогу 55-річному чоловікові. У нього – опіки спини 1-2 ступені. Також росіяни з артилерії вдарили по житловому будинку у Томиній Балці Білозерської громади. Внаслідок обстрілу постраждав 61-річний чоловік. Потерпілий знаходиться у лікарні. Всього за добу по області шестеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, триває 622-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу Shahed-136/131 та розвідувальний БпЛА ворога.

Теги: війна окупанти ЗСУ

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