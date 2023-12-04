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Партизани пробралися у військову частину в Бахчисараї

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Партизани пробралися у військову частину в Бахчисараї
У частині розміщені великі складські приміщення
фото: Атеш/Telegram

Військова частина виглядає занедбаною, але вона продовжує функціонувати

Партизанський рух «Атеш» повідомив, що їхній агент проник до однієї з військових частин росіян у Бахчисараї, в тимчасово окупованому Криму. Про це підпільники написали у своєму Telegram-каналі.

За словами агента, військова частина виглядає напівзанедбаною, але вона в робочому стані. 

«Попри напівзанедбаний стан, військова частина функціонує. Нам відомо, що на вказаному об'єкті розміщені великі складські приміщення», – йдеться в повідомленні.

Агент виявив, що військовослужбовці не мешкають на території частини, а поселені у військовому містечку неподалік.

Партизани пробралися у військову частину Бахчисараю
Партизани пробралися у військову частину Бахчисараю
фото: Атеш/Telegram

Партизани вказали координати розташування об’єкта: 44.75505343815848, 33.868273591626.

Нагадаємо, у Мелітополі партизани атакували окупантів під час привалу «на перекур».

Як повідомлялося, представники Сил спротиву у тимчасово окупованому Криму провели у Севастополі розвідку штабу 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти російських загарбників, а також військової частини. 

До слова, партизани змогли проникнути до лав російської армії. Представники підпілля займатимуться диверсійними діями.

Теги: партизани війна Крим

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