Досить загравати з ворогом ціною життя наших солдат!

Анатолій Гриценко голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

Анатолій Гриценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленському потрібно віддати наказ ЗСУ: на всі порушення режиму тиші з боку ворога негайно давати рішучу відповідь - нанесенням вогневих ударів по ворожих позиціях

Чи відводили б свої війська Макрон або Трамп, готуючи мирні угоди, якби в той же час ворог убивав французів чи американців?

На фронті знову загинув наш солдат, ще четверо отримали поранення. Які відведення військ? Яка «нормандська зустріч» за таких умов?

Що робити? Три позиції.

Перше - наказом Зеленського як Верховного Головнокомандувача ЗС зупинити відведення наших військ, а на тих ділянках, де їх щойно відвели - негайно повернути на бойові позиції.

Друге - Зеленському (саме йому, нікому іншому) публічно звернутися до лідерів Франції, Німеччини і США з чітким месиджем: «Допоки Росія разом зі своїми «ДНР/ЛНР» не забезпечать виконання першого пункту «Мінських угод» - припинення вогню - і дотримання режиму тиші на ВСІЙ лінії фронту принаймні ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ, Україна не відведе з бойових позицій жодного підрозділу, жодного свого солдата».

Третє - Зеленському віддати наказ Збройним Силам: на всі порушення режиму тиші з боку ворога негайно давати рішучу відповідь - нанесенням вогневих ударів по ворожих позиціях.

Чи відводили б свої війська Макрон або Трамп, готуючи мирні угоди, якби в той же час ворог убивав французів чи американців? Упевнений, що ні. Українська держава має діяти так само відповідально. І не заграватися в чергову капітулянтську дипломатію ціною життя наших солдат.

Джерело: блог Анатолія Гриценка

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