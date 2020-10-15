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    Думки вголос

    Опитування Зеленського. І ось воно – найголовніше питання

    • Анатолій Гриценко

      голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Опитування Зеленського. І ось воно – найголовніше питання
    Володимир Зеленський

    Друге питання Зеленського – найголовніше?

    Я ще не знаю, якими будуть решта питань «всенародного опитування», але можу сказати впевнено, що питання про «вільну економічну зона на Донбасі» для Зеленського - найголовніше. І для Медведчука з Бойком воно теж - найголовніше! Тому що тут не лише PR з відосиками - тут гроші! Великі гроші. Величезні гроші. В другому питанні - мільярди доларів/євро! Мільярди, які не дійдуть до бюджету, а значить - не дійдуть до солдата, вчителя, лікаря, пенсіонера. Мільярди, які наповнять кишені ділків від «бізнесу» і, ясна річ, високих владних посадовців.

    Президент з відосика звертається до мене на «ти», я так не звик, по-іншому виховували, але спробую:

    Пане Президенте, якби ти по життю читав книжки, чи хоча би газети, то мав би знати: Історія, вона повторюється. В нашій з тобою Україні вже був клондайковий період «вільних економічних зон». Була така «зона» і на Донбасі. Про ту «зону» чимало мультимільйонних історій могли би розповісти її бенефіціари, той же Янукович з Клюєвим. «Иных уж нет, а те далече»?

    Запроси на Банкову Віктора Пинзеника, у 2005му ми з ним в Уряді приймали рішення про скасування до того створених «зон»/клондайків. Пинзеник тобі за 10 хвилин на пальцях, а якщо хочеш, то й  з числами і діаграмами покаже, якими збитками для країни і для регіону завершилася та «зона на Донбасі». І розкаже, чим завершиться твій експеримент.

    А потім сам додумаєш: Чому цю «зону» так активно пропагує/просуває Медведчук? Бойко? Твої найближчі радники в ОПУ, які підсунули це питання для озвучки у відосику?

    І можливо, тоді передумаєш. Не питатимеш народ про «зону на Донбасі». Заміниш це питання легалізацією маріхуани, проституції, ще чогось?

    Джерело: блог Анатолія Гриценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    референдум Володимир Зеленський президент
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