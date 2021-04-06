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    Думки вголос

    Поїздка-прогулянка в Катар – груба помилка Зеленського

    • Анатолій Гриценко

      голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    •  glavcom.ua
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    Поїздка-прогулянка в Катар – груба помилка Зеленського

    Не можна закликати партнерів допомогти стримати Путіна – і тут же поїхати закордон, без жодної серйозної потреби

    Катар. Груба помилка.

    Ця поїздка-прогулянка мала би бути скасована. Якщо Зеленський дійсно стурбований маневрами/розгортанням російських військ уздовж кордонів України, то як Верховний Головнокомандувач він зараз мав би бути не в Катарі – у Генштабі!

    Заслухати керівників розвідок, генерала Хомчака – План оборони країни; внести необхідні корективи; уточнити завдання військовим і Кабміну – щодо фінансового і матеріального забезпечення армії на випадок агресивних дій Путіна.

    Не можна волати «вовки, вовки!», закликати партнерів активно включитися, допомогти нам стримати Путіна – і тут же самому поїхати закордон, без жодної на те серйозної потреби. Це дискредитує самого Зеленського, дискредитує Україну в очах США, Великої Британії, Канади, інших партнерів з НАТО, фактично, обнуляє зусилля української дипломатії по формуванню антипутінської платформи з підтримки України.

    Шкода, що такі очевидні речі для керівництва нашої держави є terra incognita.

    Джерело: блог Анатолія Гриценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США НАТО Володимир Зеленський Катар
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