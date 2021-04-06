Поїздка-прогулянка в Катар – груба помилка Зеленського

Не можна закликати партнерів допомогти стримати Путіна – і тут же поїхати закордон, без жодної серйозної потреби

Катар. Груба помилка.

Ця поїздка-прогулянка мала би бути скасована. Якщо Зеленський дійсно стурбований маневрами/розгортанням російських військ уздовж кордонів України, то як Верховний Головнокомандувач він зараз мав би бути не в Катарі – у Генштабі!

Заслухати керівників розвідок, генерала Хомчака – План оборони країни; внести необхідні корективи; уточнити завдання військовим і Кабміну – щодо фінансового і матеріального забезпечення армії на випадок агресивних дій Путіна.

Не можна волати «вовки, вовки!», закликати партнерів активно включитися, допомогти нам стримати Путіна – і тут же самому поїхати закордон, без жодної на те серйозної потреби. Це дискредитує самого Зеленського, дискредитує Україну в очах США, Великої Британії, Канади, інших партнерів з НАТО, фактично, обнуляє зусилля української дипломатії по формуванню антипутінської платформи з підтримки України.

Шкода, що такі очевидні речі для керівництва нашої держави є terra incognita.

Джерело: блог Анатолія Гриценка

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