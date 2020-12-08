Прем'єр Румунії подав у відставку

«Я зробив все, що міг», заявив Людовік Орбан

«Національна ліберальна партія» прем’єра Румунії програла парламентські вибори

Прем'єр-міністр Румунії Людовік Орбан оголосив про свою відставку після того, як його «Національна ліберальна партія» програла парламентські вибори.

Про це повідомляє Romania Insider.

Як зазначив Орбан, він і його партія будуть намагатися сформувати після виборів нову коаліцію.

«Я зробив все, що міг. Ми зробили все, що могли», – заявив він.

Нагадаємо, у неділю, 6 грудня, в Румунії пройшли парламентські вибори, за попередніми даними, перемогу з мінімальною перевагою здобуває опозиція.

Спостерігачі відзначають, що незалежно від цього жодній з партій не вдасться заручитися парламентською більшістю і доведеться формувати коаліційний уряд.

Виборці голосували за 136 сенаторів і 329 депутатів парламенту, вибираючи зі 7 136 кандидатів.

Явка на виборах склала 32% і стала найнижчою за останні 30 років, відзначають ЗМІ. Це частково пояснюється пандемією коронавірусу.