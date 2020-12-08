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    У світі

    Прем'єр Румунії подав у відставку

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    <p>&laquo;Я зробив все, що міг&raquo;, заявив Людовік Орбан</p> - Прем'єр Румунії подав у відставку

    «Я зробив все, що міг», заявив Людовік Орбан

    «Національна ліберальна партія» прем’єра Румунії програла парламентські вибори

    Прем'єр-міністр Румунії Людовік Орбан оголосив про свою відставку після того, як його «Національна ліберальна партія» програла парламентські вибори.

    Про це повідомляє Romania Insider.

    Як зазначив Орбан, він і його партія будуть намагатися сформувати після виборів нову коаліцію.

    «Я зробив все, що міг. Ми зробили все, що могли», – заявив він.

    Нагадаємо, у неділю, 6 грудня, в Румунії пройшли парламентські вибори, за попередніми даними, перемогу з мінімальною перевагою здобуває опозиція.

    Спостерігачі відзначають, що незалежно від цього жодній з партій не вдасться заручитися парламентською більшістю і доведеться формувати коаліційний уряд.

    Виборці голосували за 136 сенаторів і 329 депутатів парламенту, вибираючи зі 7 136 кандидатів.

    Явка на виборах склала 32% і стала найнижчою за останні 30 років, відзначають ЗМІ. Це частково пояснюється пандемією коронавірусу.

    Теги: вибори Румунія відставка політика опозиція уряд
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