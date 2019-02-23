Дует «Анна-Марія». Чи повинні відповідати діти за батьків?

За піаром нічого не видно...

Одразу скажу, нікого не захищаю і не засуджую, а сам намагаюсь розібратись. А тим, для кого світ нині є чорно-білим, прошу це навіть не читати. Бо декому світ здається дуже простим.

Але в реальності так не буває...

Я зараз про ту хвилю, яка розганяється в мережі проти Дуету «Анна-Марія». А вибух спричинив їх скандальний ефір з Романом Скрипіним на кримськотатарському каналі АТR.

Формально, все зрозуміло: Скрипін, як професійний журналіст, що стоїть на непохитних патріотичних позиціях, запросив дівчат у студію поговорити про «Євробачення», фіналістами якого вони стали - і зацькував їх політичними питаннями. Це був безпрограшний варіант для Скрипіна. Адже дівчата родом із Криму - і про це всі знали в музичній тусовці. І ніхто особливо, в тому числі і я, не цікавився, чиїх вони батьків діти.

Не цікавилися музиканти, але ж Скрипін - журналіст! В»їдливий, досвідчений, безжальний, як тренований пес на полюванні. Ясно, що він, аргументуючи неспростовними фактами, розірвав сестричок Аню і Марію Опанасюк за те, що вони, зокрема, не дали чіткої відповіді - чий, насправді, є Крим?! «Крим - наш, - затравлено повторювали сестрички, - бо це наша Батьківщина, ми там народилися»...

Вони не сказали, що Крим є російським, як і не сказали, що українським, як хотілося ведучому програми та й переважній більшості з нас. Але нам легше бути однозначними, аніж цим дівчатам. У них в Криму залишились батьки, які співпрацюють з окупаційною владою і, по суті, є колабораціоністами в традиційному сенсі цього слова...

Усе безумовно так. Але тут починається найскладніше.

Як мали себе повести дівчата в екстремальних умовах прямого ефіру? Мова ж зайшла не про чужих людей, а про батьків, які їх народили, виростили і виховали їх. Потім відправили вчитись у Київський Коледж естрадного і циркового мистецтва, який сестрички успішно закінчили, бездоганно оволоділи українською мовою, інтегрувалися в наш соціум, співають українські пісні і досягли неабиякої майстерності у своїй справі! То, що треба було вести себе якось інакше? Так, вони наговорили чимало дурниць, які вклала їм у голови проросійська пропаганда, але ж у них не вистачило навіть хитрощів, аби застерегтися, щоб ми сьогодні не робили з них чи не головних ворогів України.

Відчувалося, що дівчата прийшли до студії на хвилі ейфорії. Можливо, потрапляння до фіналу відбору на «Євробачення» це їхня зоряна мить, до якої вони готувалися все своє життя.

Та й з професійної точки зору, вони серед нинішнього пулу фіналістів відбору є найпереконливішими: що діапазон, що інтонування, що пісня - все є значно кращим, ніж у їхніх конкурентів!

До слова, у політичному сенсі, інші конкуренти кримського дуету теж далеко не святі - половина з них або вже гастролювала в нинішній, недружній нам Росії, або мріє про гастролі в цій країні. Майже всі розмовляють у побуті російською - і поголовно усі попридумували собі модні англомовні імена і назви, сподіваючись на майбутній успіх у Європі. Заради цього «Євробачення» вони також майже всі відмовилися від своєї національної самобутності і співають англійською, хоча це не є обов'язковою умовою конкурсу. Так що ж давайте і їх засудимо? Для цього є всі моральні підстави! А шановне «українське» журі в якому двоє українців говорять російською і лише Джамала - українською, згодьтесь, також виглядає некомільфо...

Але повернемось до дуету «Анна-Марія». Як ви гадаєте, що вони мали відповідати Скрипіну на його несподівані гострі й провокативні питання, до яких вони були явно не готові? Що вони засуджують Росію, колаборанство своїх батьків і анексію Криму?

Безперечно, за логікою українців, відповідь мала би бути такою. Але вони народилися і виросли у Криму - специфічному і дуже аполітичному Краї, який вони і досі люблять. І ще - як бути з твердженням: «діти за батьків не відповідають»?! Як щодо синдрому Павліка Морозова? Невже їм треба було привселюдно відректися від своєї родини під умілим натиском Скрипіна?!

Насправді трапилась прикра і повчальна річ. Сестрички йшли попіаритись на «Євробаченні», а потрапили на безжальне політичне шоу, де їх смачно і показово відшмагали та ще й обізвали у прямому ефірі брудним словом...

Так, я розумію, що йде війна. Але ніхто не відміняв закони журналістської етики, яка засуджує, упередженість пересмикування фактів, обзивання людей, а тим більше жінок у прямому ефірі нецензурними словами.

Гадаю, окупованому Криму залишилося чимало наших симпатиків. Сумніваюся, що вони плескатимуть в долоні і радітимуть цій віртуозній розправі над їхніми земляками, яка зараз активно розганяється в Мережі...

І наостанок найважливіше - напевне комусь із фіналістів дуже вигідно напередодні відбору «Євробачення» позбутися дуже сильних конкурентів у боротьбі за єдину путівку до Тель Авіву. Чому все це сталося саме зараз? Не рік тому - і не тиждень потому, а саме зараз! І чого сестри пішли на цей ефір? Невже такі недалекі - не знали, що до них буде багато незручних питань? О,Тель-Авів, чого не зробиш заради тебе...

А що думаєте ви, шановні друзі? Що це було? Звичайна недалекість чи може чиясь добре підготовлена інформаційна провокація? І невже ми готові сьогодні рвати будь-кого, на кого нам вкажуть пальцем?!

Чи просто, як співається в українські пісні «За туманом (читай, за піаром) - нічого не видно...

Джерело: блог Анатолія Матвійчука

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»