Історія постійних поразок України завершилася
Історичний час на очах прискорюється. Напрямок – складний, але позитивний для України
Танці з бубнами навколо Донні вже дратують самих танцюристів – і Макрон і Мерц, і навіть спокійний фінський Стубб, вже рубають правду-матку і не стримуються.
Тим, хто все ще сподівається на якісь припинення та «пісділи» не скажу нового - нагадаю свій пост 2 тижні тому в основних тезах:
«Забагато слів про підсумки 18.08.2025 у Вашингтоні. А що насправді? В жорсткій та цинічній реальній рамці? Життя і міжнародна політика під час такої війни – субстанція дуже цинічна (це до речі краще за всіх розуміють військові)».
Ступінь цинізму у світовій політиці наразі позамежна – краще сказати російською «запрєдєльная».
Я стверджую, що припинення війни в будь-якій формі зараз, в цей період часу, невигідне нікому, крім Трампа, який хоче Нобеля.
Європа. На рівні своїх лідерів однозначно розуміє, що продовження війни на українському фронті – це благо для них, це дає їм додатковий час для підготовки для наступного нападу РФ на них. Поки на нашому фронті активні дії – у РФ менше військ та інших можливостей для розширення війни на країни ЄС. Європі потрібен рік-два-три... І цей час їй може дати тільки Україна.
Путінська РФ. Тут все ясно. не будемо даремно витрачати слова.
Україна. Ми не можемо не розуміти, що тривале перемир'я або «перерва» у військових діях:
- розслабить ЄС (а всередині нього буде грати Путін);
- знищить санкційний режим;
- створить внутрішні проблеми з фінансовою допомогою всередині країн ЄС;
- створить умови для зовнішнього тиску на Україну задля проведення виборів, що призведе до внутрішнього політичного хаосу,
- надовго закриє можливості перемоги і звільнення окупованих територій тощо.
І нарешті, все це створить для Путіна можливості знищити нас після закінчення цієї «перерви», а її тривалістю буде керувати саме він...
Вибачте. Я все розумію. Все. Я більше 11 років як втратив свій дім. Але хтось все ж має це сказати. Війна до спільної з ЄС перемоги над Путінським режимом – це єдина розумна перспектива.
Саме тому треба говорити не про параметри майбутнього миру (бо рано), а про параметри і складові майбутньої перемоги. Це можливо. Ми вже закінчили з меншовартістю. Вікова історія постійних поразок України завершилася. Ми вже стали нацією переможців. Треба довести до логічного кінця цю історичну війну...
Ми з вами – наші покоління – будемо пишатися, що були учасниками цих подій – всі, в тому числі ті, хто віддав і ще віддасть за перемогу життя. Звідти, з неба. «Такіє, брате, часи настали»...
Коментарі — 0