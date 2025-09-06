Головна Думки вголос Андрій Клименко
search button user button menu button
Андрій Клименко Журналіст, економіст і громадський діяч

Історія постійних поразок України завершилася

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Війна до спільної з ЄС перемоги над Путіним – єдина перспектива для України

Історичний час на очах прискорюється. Напрямок – складний, але позитивний для України

Танці з бубнами навколо Донні вже дратують самих танцюристів – і Макрон і Мерц, і навіть спокійний фінський Стубб, вже рубають правду-матку і не стримуються.

Тим, хто все ще сподівається на якісь припинення та «пісділи» не скажу нового - нагадаю свій пост 2 тижні тому в основних тезах:

«Забагато слів про підсумки 18.08.2025 у Вашингтоні. А що насправді? В жорсткій та цинічній реальній рамці? Життя і міжнародна політика під час такої війни – субстанція дуже цинічна (це до речі краще за всіх розуміють військові)».

Ступінь цинізму у світовій політиці наразі позамежна – краще сказати російською «запрєдєльная».

Я стверджую, що припинення війни в будь-якій формі зараз, в цей період часу, невигідне нікому, крім Трампа, який хоче Нобеля.

Європа. На рівні своїх лідерів однозначно розуміє, що продовження війни на українському фронті – це благо для них, це дає їм додатковий час для підготовки для наступного нападу РФ на них. Поки на нашому фронті активні дії – у РФ менше військ та інших можливостей для розширення війни на країни ЄС. Європі потрібен рік-два-три... І цей час їй може дати тільки Україна.

Путінська РФ. Тут все ясно. не будемо даремно витрачати слова.

Україна. Ми не можемо не розуміти, що тривале перемир'я або «перерва» у військових діях:

  • розслабить ЄС (а всередині нього буде грати Путін);
  • знищить санкційний режим;
  • створить внутрішні проблеми з фінансовою допомогою всередині країн ЄС;
  • створить умови для зовнішнього тиску на Україну задля проведення виборів, що призведе до внутрішнього політичного хаосу,
  • надовго закриє можливості перемоги і звільнення окупованих територій тощо.

І нарешті, все це створить для Путіна можливості знищити нас після закінчення цієї «перерви», а її тривалістю буде керувати саме він...

Вибачте. Я все розумію. Все. Я більше 11 років як втратив свій дім. Але хтось все ж має це сказати. Війна до спільної з ЄС перемоги над Путінським режимом – це єдина розумна перспектива.

Саме тому треба говорити не про параметри майбутнього миру (бо рано), а про параметри і складові майбутньої перемоги. Це можливо. Ми вже закінчили з меншовартістю. Вікова історія постійних поразок України завершилася. Ми вже стали нацією переможців. Треба довести до логічного кінця цю історичну війну...

Ми з вами – наші покоління – будемо пишатися, що були учасниками цих подій – всі, в тому числі ті, хто віддав і ще віддасть за перемогу життя. Звідти, з неба. «Такіє, брате, часи настали»...

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін політика військові Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Осі зла та добра не існує
Хто кидає виклик світовому порядку
Вчора, 19:02
Тетяна Крупа перебуває під вартою 10 місяців поспіль
Польські правоохоронці оголосили підозру Крупі
28 серпня, 13:16
США відправлять свого учасника на російське «Інтербачення»
США відправлять свого учасника на російське «Інтербачення»
23 серпня, 06:16
Нині триває 1272-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 18 серпня 2025 року
18 серпня, 08:16
Меланія Трамп закликала Путіна повернути дітям, постраждалим від війни, сміх і захистити їхню невинність
Fox News опублікував лист, який Меланія Трамп передала Путіну
17 серпня, 00:26
Трамп сказав, що якщо зустріч із Путіним буде невдалою, то вона закінчиться дуже швидко
Трамп зробив нові заяви напередодні саміту з Путіним
14 серпня, 21:49
Трамп пояснив, за якої умови відбудеться друга зустріч із Путіним
Трамп пояснив, за якої умови відбудеться друга зустріч із Путіним
13 серпня, 19:30
Російські скелетоністи в Instagram лайкали дописи з Путіним
ЗМІ викрили російських скелетоністів, які підтримували війну в соцмережах
11 серпня, 15:46
Наразі для повноцінного наступу на західному напрямку сил у росіян недостатньо,
«Можуть полізти». Військовий експерт вказав на загрозу російсько-білоруських навчань
10 серпня, 17:15

Андрій Клименко

Історія постійних поразок України завершилася
Історія постійних поразок України завершилася
Як США без санкцій можуть зупинити трафік нафти з РФ
Як США без санкцій можуть зупинити трафік нафти з РФ
Війни виграють тільки оптимісти
Війни виграють тільки оптимісти
Чому активізувалися «миротворці» і «перемовники»
Чому активізувалися «миротворці» і «перемовники»
Танкерний флот Росії йде на дно. Це вже не випадковість
Танкерний флот Росії йде на дно. Це вже не випадковість
Погані справи в РФ. Річкові судна кидають в Чорне море
Погані справи в РФ. Річкові судна кидають в Чорне море

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2025
7852
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
3464
Нацбанк оштрафував фінустанову власника «Сільпо» на 16 млн грн
2092
У Києві палає фабрика Roshen (відео)
1982
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua