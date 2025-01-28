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Андрій Клименко Журналіст, економіст і громадський діяч

Чому активізувалися «миротворці» і «перемовники»

glavcom.ua
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«Аварійність в цівільній авіації і неспроможність будувати власні літаки – ознаки передкризової ситуації в важливих галузях економіки РФ»

Путінська імперія починає тріщати по швах

А знаєте, чому зараз різко активізувалися всі «миротворці» і «перемовники» за кордоном і в тому числі в Україні через ЗМІ, що належать одному відомому в Україні європейському бізнесмену в сфері інвестицій?

Все просто. В РФ почали досить стрімко зростати різні ознаки передкризової ситуації в важливих галузях економіці.

Вони пов'язані і з впливом санкцій, що поступово, так би мовити, «накопичується в економічному організмі», і ще більше – з формуванням такого собі перекосу в сторону військової промисловості.

Той, хто цікавиться, знає, що кілька місяців тому трійка відомих російських економістів (типу опозиціонери в еміграції) випустили доповідь на Заході, де доводили, що РФ може воювати скільки завгодно довго – і це теж була інформаційна спецоперація секти «переговірників-миротворців», за якою досвідчене око не могло не побачити фірмовий стиль НКВД-КГБ-ФСБ-ГРУ-СВР.

Це довга і специфічна тема. А поки дам посилання на частину нашої доповіді про один з індикаторів – аварійність в цівільній авіації РФ і неспроможність будувати власні літаки.

Висновок. Було б просто ідіотизмом погоджуватись з цими ворогами в час, коли путінська імперія починає потроху тріщати по швах.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путінський режим політика переговори війна

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Андрій Клименко

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