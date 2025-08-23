США відправлять свого учасника на російське «Інтербачення»

Росію було відсторонено від конкурсу «Євробачення» у 2022 році

Сполучені Штати Америки візьмуть участь у російському аналогові «Євробачення», який РФ започаткувала після свого відсторонення від європейського конкурсу через повномасштабне вторгнення в Україну. Про це офіційно повідомили організатори на своїй сторінці, передає «Главком».

Зазначається, що учасником від США буде Брендон Говард, який вже прославився по всьому світу та брав участь у кількох конкурсах, а також співпрацював з різними продюсерами та музикантами.

«Співак неодноразово виступав перед переповненими залами в Японії, Китаї, Нігерії, Пакистані, Східній Європі та рідних США. Тепер ми з нетерпінням чекаємо на його яскравий виступ на «Інтербаченні-2025» у Москві!», – йдеться у повідомленні.

Окрім США, на «Інтербачення» в Москву приїдуть представники:

Білорусі;

Киргизстану;

Венесуели;

Сербії;

Куби;

Вʼєтнаму;

Єгипту;

Індії;

Китаю;

Колумбії;

Мадагаскару;

Саудівської Аравії;

Катару;

Казахстану.

Водночас Азербайджан та ОАЕ відмовились від участі у конкурсі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про проведення міжнародного музичного конкурсу «Інтербачення» у 2025 році.

Відомо, що Росію відсторонили від Євробачення у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення в Україну, а тепер вона вигадала свій пісенний конкурс.

До слова, російська влада виділила Міністерству закордонних справ 750 млн рублів на проведення та підготовку музичного конкурсу «Інтербачення». Воно має замінити Євробачення.