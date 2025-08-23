США відправлять свого учасника на російське «Інтербачення»
Росію було відсторонено від конкурсу «Євробачення» у 2022 році
Сполучені Штати Америки візьмуть участь у російському аналогові «Євробачення», який РФ започаткувала після свого відсторонення від європейського конкурсу через повномасштабне вторгнення в Україну. Про це офіційно повідомили організатори на своїй сторінці, передає «Главком».
Зазначається, що учасником від США буде Брендон Говард, який вже прославився по всьому світу та брав участь у кількох конкурсах, а також співпрацював з різними продюсерами та музикантами.
«Співак неодноразово виступав перед переповненими залами в Японії, Китаї, Нігерії, Пакистані, Східній Європі та рідних США. Тепер ми з нетерпінням чекаємо на його яскравий виступ на «Інтербаченні-2025» у Москві!», – йдеться у повідомленні.
Окрім США, на «Інтербачення» в Москву приїдуть представники:
- Білорусі;
- Киргизстану;
- Венесуели;
- Сербії;
- Куби;
- Вʼєтнаму;
- Єгипту;
- Індії;
- Китаю;
- Колумбії;
- Мадагаскару;
- Саудівської Аравії;
- Катару;
- Казахстану.
Водночас Азербайджан та ОАЕ відмовились від участі у конкурсі.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про проведення міжнародного музичного конкурсу «Інтербачення» у 2025 році.
Відомо, що Росію відсторонили від Євробачення у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення в Україну, а тепер вона вигадала свій пісенний конкурс.
До слова, російська влада виділила Міністерству закордонних справ 750 млн рублів на проведення та підготовку музичного конкурсу «Інтербачення». Воно має замінити Євробачення.
