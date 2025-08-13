Головна Світ Політика
Трамп пояснив, за якої умови відбудеться друга зустріч із Путіним

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: скриншот з відео

Президент США зробив заяву про зустріч із Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо не отримає бажаних відповідей під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, то другої зустрічі з ним не буде. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Трамп стверджує, що якщо перша зустріч з Путіним пройде добре, то хотів би майже відразу провести тристоронню зустріч за участю президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, США працюють над підготовкою місця для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

