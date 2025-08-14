Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп зробив нові заяви напередодні саміту з Путіним

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп зробив нові заяви напередодні саміту з Путіним
Трамп сказав, що якщо зустріч із Путіним буде невдалою, то вона закінчиться дуже швидко
фото: reuters

На думку американського лідера, Путін і Зеленський «укладуть мир»

Президент США Дональд Трамп запропонував європейським лідерам приєднатися до ймовірної зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

Говорячи про завтрашню зустріч, Трамп сказав: «Я думаю, що все буде добре. Але більш важливою буде друга зустріч, на якій будуть присутні президент Путін, президент Зеленський, я і, можливо, деякі європейські лідери, а може і ні».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

На думку американського лідера, Путін і Зеленський «укладуть мир».

Зокрема, лідер США знову повторив: «Я думаю, що якби я не був президентом, він би захопив усю Україну, це війна, яка ніколи не мала б відбутися».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи. 

Зауважимо, перший російський урядовий літак приземлився на Алясці напередодні завтрашньої зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна. Весайт Flightradar24, що відстежує польоти літаків, повідомляє, що на борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч. Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду.

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найголовніше в одкровеннях Трампа
Найголовніше в одкровеннях Трампа
15 липня, 08:02
Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
7 серпня, 08:35
Чи варто вірити в нового Трампа?
Чи варто вірити в нового Трампа?
15 липня, 13:27
Дональд Трамп втрачає готовність далі чекати, щоб російська сторона поклала кінець війні
Трамп втрачає терпіння щодо Росії – Держсекретар США
27 липня, 08:42
Трамп про ультиматум РФ: Я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 або 12 днів
Президент збільшив штат СБУ, Трамп озвучив новий дедлайн РФ. Головне за 28 липня
28 липня, 21:05
Офіційно місце та дата зустрічі Трампа і Путіна не оголошувалися
Західні ЗМІ назвали дату та місце майбутньої зустрічі Трампа з Путіним
8 серпня, 18:28
Головні новини ночі проти 9 серпня
Атака на Харківщину, Трамп назвав дату зустрічі з Путіним: головне за ніч
9 серпня, 07:01
Зеленський підкреслив, що всі кроки мають наближати до завершення війни, а не до її реконфігурації
Росія нав'язує «обмін» українськими територіями: Зеленський пояснив головну мету Путіна
9 серпня, 15:45
Онлайн-зустріч Трампа з Зеленським та європейськими лідерами: перші подробиці
Онлайн-зустріч Трампа з Зеленським та європейськими лідерами: перші подробиці
Вчора, 17:30

Політика

Саміт на Алясці. Центр протидії дезінформації повідомив, яку стратегію застосує Путін
Саміт на Алясці. Центр протидії дезінформації повідомив, яку стратегію застосує Путін
Трамп зробив нові заяви напередодні саміту з Путіним
Трамп зробив нові заяви напередодні саміту з Путіним
Кремль озвучив, що очікує від зустрічі Путіна та Трампа
Кремль озвучив, що очікує від зустрічі Путіна та Трампа
Трамп оцінив, наскільки ймовірним є провал зустрічі з Путіним
Трамп оцінив, наскільки ймовірним є провал зустрічі з Путіним
Зустріч Трампа і Путіна. Перший кремлівський літак вже прибув на Аляску
Зустріч Трампа і Путіна. Перший кремлівський літак вже прибув на Аляску
Трамп про саміт із Путіним: це буде обмін поступками щодо кордонів і територій
Трамп про саміт із Путіним: це буде обмін поступками щодо кордонів і територій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
23K
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
9775
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
2953
На Київщині відкривається ще один сервісний центр МВС: де і коли
2568
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua