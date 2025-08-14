Трамп зробив нові заяви напередодні саміту з Путіним

Трамп сказав, що якщо зустріч із Путіним буде невдалою, то вона закінчиться дуже швидко

На думку американського лідера, Путін і Зеленський «укладуть мир»

Президент США Дональд Трамп запропонував європейським лідерам приєднатися до ймовірної зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

Говорячи про завтрашню зустріч, Трамп сказав: «Я думаю, що все буде добре. Але більш важливою буде друга зустріч, на якій будуть присутні президент Путін, президент Зеленський, я і, можливо, деякі європейські лідери, а може і ні».

На думку американського лідера, Путін і Зеленський «укладуть мир».

Зокрема, лідер США знову повторив: «Я думаю, що якби я не був президентом, він би захопив усю Україну, це війна, яка ніколи не мала б відбутися».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи.

Зауважимо, перший російський урядовий літак приземлився на Алясці напередодні завтрашньої зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна. Весайт Flightradar24, що відстежує польоти літаків, повідомляє, що на борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч. Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду.