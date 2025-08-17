Fox News опублікував лист, який Меланія Трамп передала Путіну

У своєму листі до російського диктатора перша леді торкнулася теми важкого становища дітей, які постраждали від війни

Fox News опублікував листа, який Меланія Трамп передала Володимиру Путіну через президента США під час їхньої зустрічі на Алясці, інформує «Главком».

У своєму листі до російського диктатора перша леді торкнулася теми важкого становища дітей, які постраждали від війни. Меланія Трамп закликала Путіна «повернути цим дітям сміх і захистити їхню невинність».

«Дорогий президент Путін,

Кожна дитина зберігає в серці ті самі тихі мрії, чи то народжена в сільській глибинці якоїсь країни, чи в її чудовому центрі міста. Вони мріють про кохання, можливості та безпеку від небезпек.

Як батьки, ми повинні вирощувати надію наступного покоління. Як лідери, наша відповідальність за збереження майбутнього дітей виходить далеко за межі зручності небагатьох. Безперечно, ми повинні прагнути намалювати світ, наповнений гідністю, для всіх, щоб кожна душа могла прокидатися у світі і щоб саме майбутнє було надійно захищене.

Проста, але глибока думка, пане Путін, і я впевнений, ви згодні: нащадки кожного покоління починають своє життя з чистоти — невинності, яка стоїть вище за географію, уряд і та ідеологію.

І все ж у сьогоднішньому світі деякі діти змушені нести тихий сміх, не зачеплений темрявою навколо них, — мовчазний опір силам, які можуть забрати у них майбутнє. Пане Путін, ви одноосібно можете повернути їм їхній мелодійний сміх.

Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж послужите лише Росії — ви послужите самому людству. Така смілива ідея перевершує всі людські поділи, і саме вам, пане Путін, під силу втілити це бачення одним розчерком пера вже сьогодні.

Настав час».

Раніше ми писали, що перша леді США Меланія Трамп направила звернення до російського диктатора Володимира Путіна з приводу українських дітей, викрадених і вивезених з окупованих територій. Її лист, як стверджується, був переданий перед самітом на Алясці, де Дональд Трамп зустрівся з Путіним. Про це повідомило видання Reuters, пише «Главком».

Як повідомили офіційні особи агентству Reuters, президент Трамп особисто передав листа Путіну під час їхніх переговорів на вищому рівні на Алясці.

Нагадаємо, Трамп і Путін зустрічалися майже три години на військовій базі США в Анкориджі, не досягнувши угоди про припинення вогню у війні в Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що його дружина Меланія Трамп нібито «позитивно» ставиться до російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, американські ЗМІ вважають, що Меланія Трамп регулярно нагадує чоловікові про жертв російських авіаударів по українських містах. Таким чином перша леді чинить на Дональда Трампа значно більший політичний вплив, ніж вважалося раніше.