Росіяни пошкодили храм на Дніпропетровщині (фото)

Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі

Уночі російські війська завдали ударів БпЛА по Синельниківському району та Нікополю на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Спалахнув купол храму та дах будівлі банку.У Нікополі через ворожу атаку зайнявся житловий будинок», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі. Обійшлося без постраждалих.

До слова, у ніч на 10 листопада та впродовж доби російські війська завдали чергових ударів по території Сумської області. Під вогнем опинилися населені пункти Сумського, Конотопського, Охтирського, Шосткинського та Роменського районів, є поранені люди та значні пошкодження цивільної інфраструктури.

Також уранці 10 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по одеському регіону. Пошкоджено цивільний об’єкт.