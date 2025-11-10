Росіяни пошкодили храм на Дніпропетровщині (фото)
Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі
Уночі російські війська завдали ударів БпЛА по Синельниківському району та Нікополю на Дніпропетровщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
«Спалахнув купол храму та дах будівлі банку.У Нікополі через ворожу атаку зайнявся житловий будинок», – йдеться у повідомленні.
Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі. Обійшлося без постраждалих.
До слова, у ніч на 10 листопада та впродовж доби російські війська завдали чергових ударів по території Сумської області. Під вогнем опинилися населені пункти Сумського, Конотопського, Охтирського, Шосткинського та Роменського районів, є поранені люди та значні пошкодження цивільної інфраструктури.
Також уранці 10 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по одеському регіону. Пошкоджено цивільний об’єкт.
