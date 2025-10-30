Головна Одеса Фото
Пам’ятник Пушкіну в Одесі закрито дерев’яними плитами (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну розташований на Біржовій площі Приморського бульвару в Одесі
фото: Ірина Сечковська/Суспільне

Пам’ятник закрили від публічного огляду відповідно до розпорядження голови Одеської ОВА

Пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну в Одесі закрили орієнтовано-стружковими плитами (ОСП). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

У пресслужбі Одеської міськради повідомили, що пам’ятник закрили від публічного огляду відповідно до розпорядження голови обласної військової адміністрації.

фото: Ірина Сечковська/Суспільне

Пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну розташований на Біржовій площі Приморського бульвару в Одесі. Його спорудили у 1889 році. Це бронзове погруддя поета на високому гранітному постаменті, що є частиною архітектурної композиції з фонтаном.

Тривалий час пам’ятник входив до Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення, однак у 2023 році уряд ухвалив рішення виключити його з цього реєстру.

У вересні 2024 року голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підписав розпорядження про демонтаж пам’ятника, оскільки він містить символіку російської імперської політики. У грудні того ж року міськрада виділила кошти на проєкт демонтажу, до якого входив і цей пам’ятник, однак його так і не прибрали.

Монумент неодноразово ставав об’єктом акцій, під час яких учасники закликали міську владу прибрати імперські маркери. Зокрема, пам’ятник обливали фарбою, надягали на нього рожевий пакет, залишали напис «Геть кацапа» і плакат «Груз 200».

Нагадаємо, в Ізмаїлі на півдні Одеської області демонтували пам'ятник російському генералові Сергію Тучкову. У пояснювальній записці до рішення міської ради зазначено, що пам'ятник російському генералу та «першому градоначальнику міста» Тучкову підпадає під вимоги закону про засудження та заборону пропагування російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії.

Ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру
Труханов прокоментував підозру у службовій недбалості
Вчора, 10:57
Микола Майоренко визнав провину
Оголошено вирок у справі про замах на громадських активістів Бейбутяна та Ганула
22 жовтня, 19:20
Борис Філатов (праворуч) подякував колишньому главі Дніпропетровської ОВА за співпрацю
Філатов розповів про відносини з очільником Одеської міської військової адміністрації
15 жовтня, 22:20
Після того, як Труханов офіційно втратить право бути мером, обов’язки міського голови виконуватиме секретар міськради
ЦВК пояснила, коли Труханов перестане бути мером Одеси
15 жовтня, 16:03
Міську військову адміністрацію було утворено після відповідної петиції та позбавлення громадянства мера Одеса
Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації
15 жовтня, 15:38
Геннадій Труханов
Кар'єра Труханова. Довідка, яка буде дуже корисною
15 жовтня, 10:00
Труханов стверджує, що ніколи не отримував російських паспортів
Труханов прокоментував рішення позбавити його громадянства
14 жовтня, 17:08
Кіпер закликав одеситів та гостей міста до обачності
Негода в Одесі: місто підтоплює у декілької районах
4 жовтня, 14:23
Підтоплена вулиця в Одесі через зливу
Негода в Одесі: мерія закликає до обережності та обмеження пересувань містом
1 жовтня, 00:43

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
