Пам’ятник Пушкіну в Одесі закрито дерев’яними плитами (фото)

Пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну в Одесі закрили орієнтовано-стружковими плитами (ОСП). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

У пресслужбі Одеської міськради повідомили, що пам’ятник закрили від публічного огляду відповідно до розпорядження голови обласної військової адміністрації.

Пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну розташований на Біржовій площі Приморського бульвару в Одесі. Його спорудили у 1889 році. Це бронзове погруддя поета на високому гранітному постаменті, що є частиною архітектурної композиції з фонтаном.

Тривалий час пам’ятник входив до Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення, однак у 2023 році уряд ухвалив рішення виключити його з цього реєстру.

У вересні 2024 року голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підписав розпорядження про демонтаж пам’ятника, оскільки він містить символіку російської імперської політики. У грудні того ж року міськрада виділила кошти на проєкт демонтажу, до якого входив і цей пам’ятник, однак його так і не прибрали.

Монумент неодноразово ставав об’єктом акцій, під час яких учасники закликали міську владу прибрати імперські маркери. Зокрема, пам’ятник обливали фарбою, надягали на нього рожевий пакет, залишали напис «Геть кацапа» і плакат «Груз 200».

Нагадаємо, в Ізмаїлі на півдні Одеської області демонтували пам'ятник російському генералові Сергію Тучкову. У пояснювальній записці до рішення міської ради зазначено, що пам'ятник російському генералу та «першому градоначальнику міста» Тучкову підпадає під вимоги закону про засудження та заборону пропагування російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії.