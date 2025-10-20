Головна Країна Суспільство
Зеленський пояснив, чим відрізняються війни на Близькому Сході і в Україні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото з відкритих джерел

На думку президента України: «Ми воюємо з армією Росії. Тому цю війну так швидко закінчити не вдається» 
 
 

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні відрізняється від конфліктів на Близькому Сході масштабом, втратами та супротивником, адже українці воюють безпосередньо з армією Росії. Про це президент України повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю порівняв війну в Україні з конфліктами на Близькому Сході та пояснив, чому ці події не можна ототожнювати. «Я не хочу принижувати або прибільшувати ту чи іншу країну, але ми не можемо порівнювати те, що є на Близькому Сході і те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія», – сказав глава держави.

Він додав, що, попри спільне – жертви та людські втрати, – масштаб і засоби ведення бойових дій в Україні значно відрізняються: «Там є, безумовно, такі ж жертви, такі ж живі люди, і, на жаль, великі втрати. Але це не можна порівняти. Втрати, засоби і обсяг війни не можна просто порівняти».

Президент наголосив, що Україна протистоїть регулярній армії Росії та можливо наблизилася до завершення війни: «Ми воюємо з армією Росії. Тому цю війну так швидко закінчити не вдається. Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться».

Крім того, глава держави прокоментував позицію Дональда Трампа щодо миру: «Президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України. Такий у нього і у світі настрій: давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України».

«Тобто є такий настрій, а ми робимо в такому настрої якісь кроки – «томагавки» тощо, і це нові кроки, і вони дійсно підтискають Росію», – додав президент.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не прагнула війни і постійно шукала шляхи для миру, включно з пропозиціями про безумовне припинення вогню. Водночас він підкреслив, що Росія систематично затягує переговори та використовує повітряні удари як метод тиску, тому зупинити агресора лише дипломатією неможливо. Зеленський закликав міжнародних партнерів застосовувати рішучий тиск на Москву, щоб досягти «миру завдяки силі».

Володимир Зеленський у розмові з північноєвропейськими журналістами наголосив, що Україна підтримує припинення війни на Близькому Сході, адже розуміє її трагічні наслідки. Він підкреслив, що будь-які конфлікти у світі відволікають увагу від боротьби України та зменшують обсяг військової допомоги.

