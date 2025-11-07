Покровський напрямок: Сирський зробив заяву про ситуацію на фронті

За словами головнокомандувача, минулої доби штурмові підрозділи в районі добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський продовжив роботу на Донеччині, зокрема в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ. Він заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сирського в Telegram.

«Ключові питання: убезпечення логістики, дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови. Посилюємо війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами», – йдеться у повідомленні.

Сирський зауважив, що захисники збільшують тиск на добропільському виступі. «Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська», – уточнив він.

За словами головнокомандувача, минулої доби штурмові підрозділи в районі добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 кв. км, 248,7 кв. км – зачищено від ДРГ противника.

«Бойова робота зі знищення окупантів триває», – підсумував Сирський.

Нагадаємо, у звіті аналітиків DeepState йдеться, що ситуація в Покровську на сході України описується як складна та нестабільна. Місто не є під повним контролем ворога, хоча там активно ведуться бої між підрозділами Сил Оборони України та російськими військами.

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.