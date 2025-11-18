В Одесі невідомі понівечили унікальний музей просто неба (фото)

В Одесі розтрощили скляний купол музею просто неба, що на Приморському бульварі

Голова ОВА Одеси заявив, що це вже другий акт вандалізму в місті за цей рік

У ніч на 18 листопада в Одесі розтрощили скляний купол музею просто неба на Приморському бульварі, де зберігаються залишки давньогрецької колонії. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, інформує «Главком».

«Доки наша країна всіма силами та засобами бореться із зовнішнім ворогом. На жаль… Всередині є ще й ворог внутрішній. Сьогодні вночі, коли деякі регіони перебували під атакою російських ракет та шахедів, на Приморському в Одесі була розбита піраміда-музей. Знакове місце бульвару. Великий труд сотень дотичних науковців, які прагнули зберегти нашу історію», – заявив Сергій Лисак.

Подібний випадок вандалізму в місті відбувається вже вдруге за рік фото: Telegram/Сергій Лисак/Одеська МВА

Голова ОВА Одеси зауважив, що подібний випадок вандалізму в місті відбувається вже вдруге за цей рік. Сергій Лисак також пише, що осіб, які розтрощили унікальний музей, де зберігаються археологічні пам’ятки міста, складно назвати «одеситами».

У музеї на Приморському бульварі зберігалися залишки давньогрецької колонії фото: Telegram/Сергій Лисак/Одеська МВА

Повідомляється, що влада міста звернулася до поліції. Начальник Одеської міської військової адміністрації зазначив, що особисто слідкуватиме за розслідуванням.

Музей просто неба, який розтрощили невідомі, відкрили у 2008 році. У закладі зберігали залишки давньогрецької колонії, яка свого часу була розташована прямо під Приморським бульваром. Завдяки скляному куполу туристи та місцеві могли побачити історичні археологічні пам’ятки з вулиці.

