В Одесі невідомі понівечили унікальний музей просто неба (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
В Одесі невідомі понівечили унікальний музей просто неба (фото)
В Одесі розтрощили скляний купол музею просто неба, що на Приморському бульварі
фото: Telegram/Сергій Лисак/Одеська МВА

Голова ОВА Одеси заявив, що це вже другий акт вандалізму в місті за цей рік

У ніч на 18 листопада в Одесі розтрощили скляний купол музею просто неба на Приморському бульварі, де зберігаються залишки давньогрецької колонії. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, інформує «Главком».

«Доки наша країна всіма силами та засобами бореться із зовнішнім ворогом. На жаль… Всередині є ще й ворог внутрішній. Сьогодні вночі, коли деякі регіони перебували під атакою російських ракет та шахедів, на Приморському в Одесі була розбита піраміда-музей. Знакове місце бульвару. Великий труд сотень дотичних науковців, які прагнули зберегти нашу історію», – заявив Сергій Лисак.

Подібний випадок вандалізму в місті відбувається вже вдруге за рік
Подібний випадок вандалізму в місті відбувається вже вдруге за рік
фото: Telegram/Сергій Лисак/Одеська МВА

Голова ОВА Одеси зауважив, що подібний випадок вандалізму в місті відбувається вже вдруге за цей рік. Сергій Лисак також пише, що осіб, які розтрощили унікальний музей, де зберігаються археологічні пам’ятки міста, складно назвати «одеситами».

У музеї на Приморському бульварі зберігалися залишки давньогрецької колонії
У музеї на Приморському бульварі зберігалися залишки давньогрецької колонії
фото: Telegram/Сергій Лисак/Одеська МВА

Повідомляється, що влада міста звернулася до поліції. Начальник Одеської міської військової адміністрації зазначив, що особисто слідкуватиме за розслідуванням.

Музей просто неба, який розтрощили невідомі, відкрили у 2008 році. У закладі зберігали залишки давньогрецької колонії, яка свого часу була розташована прямо під Приморським бульваром. Завдяки скляному куполу туристи та місцеві могли побачити історичні археологічні пам’ятки з вулиці.

Раніше «Главком» розповідав про те, що голова Одеської ОВА Олег Кіпер підписав спільний із військовим командуванням наказ, яким заборонено роботу готельно-ресторанного комплексу «Палладіум» на період проведення перевірки щодо відтворення в ньому російськомовного контенту.

Очільник ОВА нагадав, що всі заклади громадського харчування, відпочинку, розваг і торгівлі на території Одеської області мають дотримуватися законодавства про державну мову, культуру, громадський порядок та вимог воєнного стану.

Одеса вандалізм музей

В Одесі невідомі понівечили унікальний музей просто неба (фото)
В Одесі невідомі понівечили унікальний музей просто неба (фото)
Передача наркотиків за допомогою кухонних губок. На Одещині розкрито схему в колонії
Передача наркотиків за допомогою кухонних губок. На Одещині розкрито схему в колонії
Одещина: російські безпілотники атакували цивільні судна
Одещина: російські безпілотники атакували цивільні судна
Атака на Одещину: пошкоджено об'єкти та сонячну електростанцію
Атака на Одещину: пошкоджено об'єкти та сонячну електростанцію
Уряд виділив 100 млн грн Одесі на критичні потреби
Уряд виділив 100 млн грн Одесі на критичні потреби
Дружина одеського податківця хизується люксовими Bentley і Range Rover
Дружина одеського податківця хизується люксовими Bentley і Range Rover

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
