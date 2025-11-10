Головна Світ Економіка
Росіяни не довіряють власним банкам – розвідка

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко

фото: Служба зовнішньої розвідки України

Росіяни почали відмовлятися від довгострокових банківських вкладів

У Росії фіксується значне зниження довіри громадян до довгострокових банківських депозитів. Ця тенденція пов'язана зі зростаючими побоюваннями щодо нестабільності російської економіки. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, посилаючись на дані фінансових аналітиків, передає «Главком».

За даними СЗРУ, понад 70% росіян розміщують свої заощадження на депозитах терміном до шести місяців. Найбільш популярними стали тримісячні депозити, частка яких у жовтні сягнула 33,2%. Натомість, вклади на строк понад один рік майже втратили попит, їхня частка не перевищує 7%.

В українській розвідці пояснюють цю динаміку тотальною недовірою до банківської системи та нестабільністю економіки РФ. Росіяни прагнуть швидко отримати хоч якусь вигоду, побоюючись довгострокових ризиків, що свідчить про поглиблення економічної кризи та втрату довіри громадян до власної фінансової системи.

Через уповільнення притоку депозитів російські банки змушені переглядати умови обслуговування та пропонувати клієнтам нові, вигідні програми, щоб хоч якось залучити кошти.

Як повідомлялося, російський бізнес опинився під тиском фінансової нестабільності: компанії масово скорочують витрати, зупиняють інвестиційні проєкти. 

За інформацією СЗРУ, російська економіка входить у фазу затяжного спаду. За підсумками третього кварталу 2025 року головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, зниження попиту та нестача оборотних коштів.

Нагадаємо, що російська економіка вступила у фазу системного згортання бізнес-активності, масштаби якого вже не здатна приховати навіть офіційна статистика. СЗР констатує втрату фінансової стійкості в ключових секторах, зокрема, сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3 %. Частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %, а близько 165 тисяч компаній вже не здатні обслуговувати свої борги.

