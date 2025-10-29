Головна Одеса Новини
Ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру: генпрокурор зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру: генпрокурор зробив заяву
Труханов отримав підозру за службову недбалість
фото: Геннадій Труханов/Telegram

За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про підозру ексмеру Одеси Геннадію Труханову через загибель дев’яти людей в місті 30 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кравченка в Telegram.

«30 вересня в Одесі загинули дев’ять людей. І вина тому – не стихійне лихо, а службова недбалість посадовців. Сьогодні повідомлено про підозру колишньому міському голові Одеси. Він роками перебував на посаді, знав, як ніхто інший, про всі проблеми, але не вирішував. Це не про халатність, це про злочинну недбалість, яка призвела до смерті людей», – заявив Кравченко.

Офіс генпрокурора зазначає, що керівник Одеської обласної прокуратури повідомив про підозру колишньому голові Одеської міської ради у службовій недбалості, а саме неналежному виконанні службових обовʼязків, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України).

За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж. Унаслідок цього упродовж багатьох років вулиці Одеси регулярно зазнавали підтоплень. Водночас, будучи обізнаним з цією систематичною проблемою, підозрюваний не вжив заходів, передбачених його повноваженнями для своєчасного ремонту зливної каналізації, водовідведення та дренажних систем.

Ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру: генпрокурор зробив заяву фото 1

У день трагедії, 30 вересня 2025 року, міський голова не організував належне оповіщення та інформування населення про загрозу надзвичайної ситуації, у тому числі різних суспільних груп. Він не забезпечив приведення у готовність органів управління цивільного захисту. Унаслідок підтоплення частини міста, спричиненого неспроможністю зливної каналізації відвести воду з вулиць, загинуло дев’ятеро людей, серед яких – дев’ятирічна дитина.

Також в рамках цього кримінального провадження прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людей, ще вісьмом посадовцям Одеської міської ради та підпорядкованих комунальних підприємств за ч. 3 ст. 367 КК України.

Ексмеру Одеси Труханову повідомлено про підозру: генпрокурор зробив заяву фото 2

Серед підозрюваних: два заступники міського голови, директори Департаменту міського господарства та Департаменту муніципальної безпеки, директор, начальник структурного підрозділу та два головних інженери Комунального підприємства «Міські дороги».

Наразі вирішується питання про обрання всім підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад діючих чиновників. У справі триває низка судових експертиз.

Варто зазначити, що 30 вересня Одесу накрили рекордні дощі, спричинені повільним локальним циклоном над Чорним морем. За добу в місті випало 94 мм опадів, що становить 224% від місячної норми. Внаслідок сильних дощів та підтоплень в Одесі 30 вересня загинули люди.

Теги: Одеса Геннадій Труханов Руслан Кравченко Офіс Генерального прокурора

