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    Події в Україні

    На Харківщині окупанти обстріляли школу та будинок культури (фото)

    Окупанти влучили до центру будинку культури, відякого нічого не залишилося - На Харківщині окупанти обстріляли школу та будинок культури (фото)
    Окупанти влучили до центру будинку культури, відякого нічого не залишилося
    фото: ДСНС

    Є втрати серед військових,

    Сьогодні, 17 березня, у Мерефі під Харковом через обстріл агресора зруйновано школу та будинок культури, пошкоджено також розташовані поряд будинки. Про це повідомляє ДСНС.

    «Внаслідок чергового обстрілу, ворожі ракети влучили у один з навчальних закладів міста Мерефа, що у Харківській області. В результаті обстрілу стались часткові руйнації двоповерхової будівлі з послідуючим займанням. Виклик до служби порятунку надійшов о 03:39.

    До місця події виїхало два відділення ДСНС на автоцистернах та 10 чоловік особового складу. Площа пожежі склала близько 400 кв.м. Наразі триває ліквідація пожежі. За попередніми даними постраждалих немає», – зазначається у повідомленні.

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    На Харківщині окупанти обстріляли школу та будинок культури (фото)
    На Харківщині окупанти обстріляли школу та будинок культури (фото)
    На Харківщині окупанти обстріляли школу та будинок культури (фото)
    На Харківщині окупанти обстріляли школу та будинок культури (фото)

    Як повідомляє «Суспільне» із посиланням на голову місцевої територіальної громади Веніаміна Сітова, є втрати серед військових, серед цивільних жертв немає. «Влучили до центру будинку культури, від нього нічого не залишилося. У ньому були люди. З цивільних, дякувати Богу, жертв немає, є серед військових. Цивільні встигли вибігти до руйнувань, військових відправили до лікарні. Пожежу у школі продовжують гасити», – повідомив Сітов.

    Нагадаємо, Сполучені Штати Америки помітили «посилену морську активність» у північній частині Чорного моря з боку російських військ. Про це заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США.

    За словами чиновника, обстріли йдуть не в Одесі, а під Одесою. У США вважають, що обстріл ведеться з російських військових кораблів у Чорному морі.

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    Теги: окупанти ДСНС війна обстріл Харківщина будинок #stoprussia
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    На Харківщині окупанти обстріляли школу та будинок культури (фото)