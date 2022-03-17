На Харківщині окупанти обстріляли школу та будинок культури (фото)

Окупанти влучили до центру будинку культури, відякого нічого не залишилося

Є втрати серед військових,

Сьогодні, 17 березня, у Мерефі під Харковом через обстріл агресора зруйновано школу та будинок культури, пошкоджено також розташовані поряд будинки. Про це повідомляє ДСНС.

«Внаслідок чергового обстрілу, ворожі ракети влучили у один з навчальних закладів міста Мерефа, що у Харківській області. В результаті обстрілу стались часткові руйнації двоповерхової будівлі з послідуючим займанням. Виклик до служби порятунку надійшов о 03:39.

До місця події виїхало два відділення ДСНС на автоцистернах та 10 чоловік особового складу. Площа пожежі склала близько 400 кв.м. Наразі триває ліквідація пожежі. За попередніми даними постраждалих немає», – зазначається у повідомленні.

Як повідомляє «Суспільне» із посиланням на голову місцевої територіальної громади Веніаміна Сітова, є втрати серед військових, серед цивільних жертв немає. «Влучили до центру будинку культури, від нього нічого не залишилося. У ньому були люди. З цивільних, дякувати Богу, жертв немає, є серед військових. Цивільні встигли вибігти до руйнувань, військових відправили до лікарні. Пожежу у школі продовжують гасити», – повідомив Сітов.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки помітили «посилену морську активність» у північній частині Чорного моря з боку російських військ. Про це заявив високопоставлений представник Міністерства оборони США.

За словами чиновника, обстріли йдуть не в Одесі, а під Одесою. У США вважають, що обстріл ведеться з російських військових кораблів у Чорному морі.