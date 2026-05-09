П'ять аргументів, чому День Європи – це День України

День Європи – це не стільки про європейські інституції, скільки про цінності і верховенство права, які ведуть до надійного миру

Нинішня Україна стала тим клеєм, що забезпечує єдність Європи

Ми постійно говоримо про євроінтеграцію, інколи забуваючи, що, по суті, ми вже є невід’ємною частиною цієї спільноти. І майданівське гасло «Україна – це Європа», яке у 2013 році звучало як побажання, сьогодні – безперечний факт.

Коли 9 травня 1950 року міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман представив план з об’єднання виробництва вугілля та сталі для Франції та Німеччини, він мав на меті зробити неможливою нову війну між європейськими державами. Через п’ять років після закінчення Другої світової війни це завдання було вкрай важливим для Європи. І задум Шумана спрацював – саме з того плану надалі постала Європейська спільнота вугілля та сталі, яка згодом еволюціонувала в сучасний Європейський Союз.

Тому не дивно, що дата, коли Шуман представив економічний план, який забезпечив континенту тривалий мир, зрештою стала Днем Європи.

Власне, озираючись на історію, стає зрозуміло, що День Європи – це не стільки про європейські інституції, скільки про цінності і верховенство права, які ведуть до надійного миру. І саме тому цей день також про Україну, яка зараз на фронті бореться за ці цінності, права та активно захищає їх.

Ось п'ять аргументів на підтвердження цієї тези.

1. Ми справді змінюємося на шляху до верховенства права та демократії

Попри певні паузи та перешкоди, наша країна немає іншого напрямку ніж рух до тих структурних змін, які надалі забезпечать громадянам захист прав і свобод. Бо Європа – це не просто територія, де захищають права громадян, а й простір, загалом орієнтований на людину.

2. Україна зараз захищає той мир, який ми разом з Європою здобули 80 років тому

У 1950 році європейські країни зробили перші дієві кроки, щоб згуртуватися й уникнути чвар на континенті. Тоді, на початку Холодної війни, це зміцнило їхні позиції у протистоянні потенційній загрозі ззовні. Після розпаду СРСР загроза нібито відступила, але, як бачимо, ненадовго.

3. Саме єдність навколо України доводить: Європа здатна діяти рішуче

Наша боротьба за європейські цінності та залученість до європейської безпеки додають сучасному ЄС нових рис. І передусім – сміливості, потреба в якій в останні десятиліття була дещо втрачена. Сьогоднішню ж Європу ефективна підтримка України може характеризувати як сміливу спільноту, готову до рішучих дій.

4. Стійкість України нагадує європейцям про реальну ціну миру

Бо хай який важливий мир, треба пам’ятати, що за здобуті свободи доводиться платити кров’ю. Як це сталося під час Другої світової війни і як відбувається зараз, але вже лише в українських степах – завдяки сміливості українських чоловіків та жінок.

5. Нинішня Україна стала тим клеєм, що забезпечує єдність Європи

Така вже особливість людської психології, що щасливі часи ми часто готові й хочемо проживати окремо, але виклики можемо долати лише разом. І тепер загроза з боку єдиного ворога об’єднує європейські країни для протистояння йому. А Україна стає опорою такої єдності.

Саме тому День Європи – це День України.