ЗМІ: Трамп послабив Європу. США вивели війська з Німеччини

Разом із військовими Європу залишили пілоти, танкісти та фахівці з озброєння

США розпочали процес виведення близько 5 тисяч своїх військовослужбовців із полігону в Німеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання Bild.

За даними видання, скорочення контингенту може мати відчутні наслідки як для регіону, так і для системи безпеки в Європі. Зокрема, американські джерела зазначають, що разом із військовими Німеччину залишають командири танків, пілоти та фахівці з озброєння, що послаблює східний фланг НАТО.

Мер німецького міста Вільзек Торстен Гредлер заявив, що виведення військових стане серйозним ударом для місцевої економіки. За його словами, американська присутність є критично важливою для 6,5-тисячного міста, яке вважається одним із найменш розвинених у Баварії.

У публікації також зазначається, що рішення може бути пов’язане з політичними розбіжностями. Зокрема, президент США Дональд Трамп міг відреагувати на висловлювання канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо переговорів із Іраном.

Нагадаємо, що європейські політики та чиновники дедалі частіше попереджають про зростання ризиків безпеки на континенті в найближчі роки. У кулуарах Євросоюзу обговорюють ймовірність того, що Росія може спробувати перевірити єдність і готовність НАТО на тлі нестабільної міжнародної ситуації.

Основною причиною таких побоювань називають поєднання кількох факторів: можливе зниження ролі США у гарантуванні безпеки Європи, недостатню оборонну спроможність самого Євросоюзу та прагнення Кремля використати цей період для посилення свого впливу.

Водночас експерти наголошують, що попри зростання напруги, масштабне військове вторгнення на територію країн НАТО наразі вважається малоймовірним. Однак ризик провокацій, локальних криз або спроб дестабілізації регіону залишається, що змушує європейські країни переглядати підходи до власної безпеки.