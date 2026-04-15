Новий пакет від Берліна: посилення ППО та кошти на дрони для ударів углиб Росії

Німеччина надасть Україні ракети для Patriot, кілька IRIS-T і €300 млн на далекобійні дрони

Берлін суттєво посилює спроможності Збройних Сил України як у захисті неба, так і у завданні ударів углиб території Росії. Новий пакет допомоги включає сотні зенітних ракет, додаткові системи IRIS-T та масштабне фінансування виробництва далекобійних безпілотників. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», інформує «Главком».

«Німеччина поставить кілька сотень керованих ракет Patriot Gen P для протиповітряної оборони в рамках ініціативи «Довготривалі дії щодо протиповітряної оборони», – сказав німецький міністр.

Борис Пісторіус також згадав додаткові німецькі пускові установки ППО IRIS-T, не уточнивши кількість.

Окремим пріоритетом, за словами німецького міністра, стане розвиток здатності України проводити атаки на великі відстані. Німеччина виділяє €300 млн на розробку та виробництво дронів середньої та великої дальності.

«Україна зможе підтримувати свою оборонну боротьбу лише за нашої спільної підтримки. Їхній успіх залежить від усіх нас», – додав німецький політик.

«Главком» писав, що у Берліні стартувала зустріч у форматі «Рамштайн». Там особисто присутні глави оборонних відомств Німеччини Борис Пісторіус, Великої Британії Джон Гілі, України Михайло Федоров, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Решта учасників доєдналися до зустрічі онлайн.

Як повідомлялося, міністр оборони Михайло Федоров провів розмови зі своїми колегами з Бельгії Тео Франкеном та з Іспанії Маргаритою Роблес. Вони синхронізували ключові напрями співпраці – посилення протиповітряної оборони, розвиток дронових спроможностей та «чеської ініціативи» для забезпечення фронту артилерією далекобійного ураження.