Новий пакет від Берліна: посилення ППО та кошти на дрони для ударів углиб Росії

Лариса Голуб
Німеччина передає Україні сотні ракет до Patriot
Німеччина надасть Україні ракети для Patriot, кілька IRIS-T і €300 млн на далекобійні дрони

Берлін суттєво посилює спроможності Збройних Сил України як у захисті неба, так і у завданні ударів углиб території Росії. Новий пакет допомоги включає сотні зенітних ракет, додаткові системи IRIS-T та масштабне фінансування виробництва далекобійних безпілотників. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», інформує «Главком».

«Німеччина поставить кілька сотень керованих ракет Patriot Gen P для протиповітряної оборони в рамках ініціативи «Довготривалі дії щодо протиповітряної оборони», – сказав німецький міністр.

Борис Пісторіус також згадав додаткові німецькі пускові установки ППО IRIS-T, не уточнивши кількість.

Окремим пріоритетом, за словами німецького міністра, стане розвиток здатності України проводити атаки на великі відстані. Німеччина виділяє €300 млн на розробку та виробництво дронів середньої та великої дальності.

«Україна зможе підтримувати свою оборонну боротьбу лише за нашої спільної підтримки. Їхній успіх залежить від усіх нас», – додав німецький політик.

«Главком» писав, що у Берліні стартувала зустріч у форматі «Рамштайн». Там особисто присутні глави оборонних відомств Німеччини Борис Пісторіус, Великої Британії Джон Гілі, України Михайло Федоров, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Решта учасників доєдналися до зустрічі онлайн.

Як повідомлялося, міністр оборони Михайло Федоров провів розмови зі своїми колегами з Бельгії Тео Франкеном та з Іспанії Маргаритою Роблес. Вони синхронізували ключові напрями співпраці – посилення протиповітряної оборони, розвиток дронових спроможностей та «чеської ініціативи» для забезпечення фронту артилерією далекобійного ураження.

Читайте також

Україна в «коаліції проти Ірану»? Що відбувається насправді
Україна вступила в коаліцію з США та Ізраїлем проти Ірану? Все не так, як здається
27 березня, 16:40
ТЦК у заміському комплексі Sobi Club під Києвом
Посилення мобілізації в Києві та перекриття доріг: у ТЦК пояснили, що відбувається насправді
20 березня, 09:59
Звернувшись до союзників по Альянсу за підтримкою, Дональд Трамп зіткнувся з відмовою європейських партнерів
Війна з Іраном виходить з-під контролю Трампа – Reuters
21 березня, 16:00
Bloomberg: Українські дрони та стартапи змінили світову воєнну стратегію
Bloomberg: Українські дрони та стартапи змінили світову воєнну стратегію
25 березня, 04:15
Марк Рютте запевнив у безперервних поставках зброї США для України
Поставки зброї Україні під загрозою? Генсек НАТО відреагував на чутки
26 березня, 15:22
Німеччина оголосила у міжнародний розшук росіян, які підозрюються у причетності до масштабних кібератак
Німеччина оголосила в розшук двох російських хакерів: у чому їх підозрюють
30 березня, 18:48
Ситуація на фронті 7 квітня
Лінія фронту станом на 7 квітня 2026. Зведення Генштабу
7 квiтня, 22:17
МЗС РФ підтвердило участь і втрати громадян Камеруну у війні проти України
Камерун розкрив втрати своїх громадян у війні на боці РФ
7 квiтня, 19:24
Іранські демонстранти спалюють прапор США в Тегерані в середу після оголошення двотижневого припинення вогню
NYT: Війна в Ірані вдарила по довірі до США
10 квiтня, 03:20

Авіакатастрофа літака AZAL: Азербайджан і РФ узгодили виплати жертвам
Авіакатастрофа літака AZAL: Азербайджан і РФ узгодили виплати жертвам
У Берліні стартувала зустріч у форматі «Рамштайн»
У Берліні стартувала зустріч у форматі «Рамштайн»
ЄС визначив нові загрози всередині блоку: хто стане «новим Орбаном»
ЄС визначив нові загрози всередині блоку: хто стане «новим Орбаном»
Британія оголосила про рекордні поставки дронів Україні
Британія оголосила про рекордні поставки дронів Україні
«Їх добряче побили». Трамп анонсував можливу угоду з Іраном
«Їх добряче побили». Трамп анонсував можливу угоду з Іраном

Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Сьогодні, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
