Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Чому розмови про поступки ведуть до катастрофи

Чому заклики до поступок небезпечні
Не втома, а слабкість

Останнім часом все частіше звучать розмови про втому і про те, що хтось готовий погодитися на поступки. Дехто говорить про відмову від територій і шукає прості рішення складної війни. У цих словах втрачається головне розуміння того, що зараз поставлено на кін і якою ціною це було здобуто.

Іноді здається, що нас дратують дрібниці, які не мають вирішального значення. Ми витрачаємо енергію на побутові речі, на організаційні недоліки, на людський фактор, який завжди буде поруч. Але варто подивитися ширше і згадати, в якій точці історії ми перебуваємо.

Те, що сьогодні виглядає як базова норма, для попередніх поколінь було недосяжною мрією. Власна держава була відсутня або існувала дуже короткий час і без стійких інституцій. Сильної армії, здатної системно протистояти великій державі, не існувало. Можливість на рівних вести війну з Росією навіть не розглядалася як реалістичний сценарій.

Ті, хто воював раніше, діяли без держави, без стабільного тилу і без системної підтримки. Вони не мали доступу до зовнішньої допомоги і залишалися сам на сам із противником. Коли зверталися по підтримку, не отримували ні зброї, ні медикаментів, ні фінансування. У багатьох випадках їхні інтереси ігнорували або використовували у чужих політичних іграх.

Сьогодні ми маємо державу, яка функціонує попри війну. Маємо армію, яка реально стримує і виснажує сильнішого противника. Маємо можливість не просто виживати, а впливати на хід цієї війни і змінювати її логіку на свою користь.

Те, що нас дратує щодня, не зникає. Але це не визначає головного. Визначає те, що зараз формується здатність країни вистояти і перемогти у довгій війні.

Ті, хто говорить про втому і готовність віддати своє, насправді пропонують відмовитися від того, за що вже заплачено кров’ю. Це не про втому чи про раціональність. Це про слабкість, яка завжди дорого коштує. Сто років тому вона нам коштувала Держави та мільйони закатованих московитами українців.

Історія гарно вчить, не залишаючи простору для таких ілюзій. Якщо ми знову повторимо цю помилку, то вона нам дуже швидко ставить за них рахунок і плата буде ще страшнішою для української нації.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Україна

