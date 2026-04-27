Європа більше не може розраховувати на США. Україна опинилася перед новим викликом

Єгор Голівець
Україна ризикує втратити частину допомоги від США
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Допомога сповільнюється, а фокус Вашингтона зміщується на інші конфлікти

Європейський Союз не повинен надмірно покладатися на США у питанні підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву депутата Європейського парламенту Урмаса Паета.

За словами посадовця, нинішня ситуація у відносинах між США та Європою створює додаткові ризики для стабільної підтримки України.

Пает зазначив, що увага американського керівництва зараз зосереджена на інших регіонах, зокрема Ірані та Близькому Сході. На цьому тлі, за його словами, з Вашингтона лунають сигнали про можливе скорочення допомоги Україні.

«Ми бачимо, що увага Америки та її президента сьогодні прикута до Ірану та Близького Сходу. З Вашингтона часом доносяться навіть радісні вигуки про те, що було правильним рішенням припинити військову допомогу Україні. Останнім часом Україна отримувала американську зброю лише завдяки тому, що європейські країни її оплачували», – заявив євродепутат.

Він також зауважив, що існують побоювання щодо подальшого дефіциту озброєння, оскільки значні обсяги ресурсів спрямовуються на інші конфлікти.

«У цьому сенсі Європа має ще серйозніше замислитися над тим, що їй самій потрібно продовжувати робити набагато більше. Звичайно, добре і чудово, що Америка допомагає, але, дивлячись на реальну картину, у сьогоднішній ситуації на неї більше не можна робити занадто великі ставки», – наголосив Пает.

Євродепутат підкреслив, що Росія користується напруженням у відносинах між союзниками, що може впливати на перебіг війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про критичний дефіцит зенітно-ракетних комплексів Patriot та попередив про ризик подальшого скорочення постачання зброї.

Глава МЗС Ірану прибув до РФ: мета візиту
Європа більше не може розраховувати на США. Україна опинилася перед новим викликом
Фінляндія розкрила співвідношення втрат у війні РФ проти України
«Ми живемо в божевільному світі». Трамп прокоментував стрілянину в готелі під час замаху
Іран надіслав США нову пропозицію щодо припинення війни – Axios
CNN: Китай став головним переможцем у війні США проти Ірану

