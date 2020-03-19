Знання про Великдень та коронавірус об’єднали, щоб визначити дату початку змагань у Першій та Другій лізі



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Доведеться зачекати

Очільник Професійної футбольної ліги Сергій Макаров розповів, коли повинен бути відновлений сезон у змаганнях ПФЛ

За словами функціонера, є два базові варіанти - простий та складний. Цікаво, що при своїх розрахунках пан Макаров, як і середньовічні схоласти, використовував дату великодня 2020 - тобто 19 квітня. Озвучені ці напрацювання було у програмі Футбол NEWS.

«Якщо карантин триватиме недовго, ми самі думаємо, що в будь-якому випадку до Великодня ніхто карантин не зніме. У такому випадку, якщо ми вийдемо 25-26 квітня, то досить комфортно закінчимо сезон в середині червня, це зовсім просто.

А якщо карантин триватиме довше, це теж можливо, у нас 11 турів весняної частини плюс нам потрібні два ігрових дні на плей-офф між Першою і Другою лігами. 13 дат - якщо навіть закінчувати в кінці червня, то нам можна починати десь 6 травня. Не тижневий цикл, але десь так, у режимі - три дні на четвертий», - дав аналітику Макаров.

Нагадаємо, 17 березня 2020 весь український футбол було «поставлено на паузу» на невизначений термін за рекомендаціями УЄФА. Вони також передбачають, щоб сезони дограли до 30 червня 2020, коли у гравців завершується контрактний рік й вони стають вільними агентами.

Чемпіонати в Першій і Другій лігах ПФЛ повинні були відновитися в найближчі вихідні, але через пандемію коронавіруса всі футбольні змагання в Україні були скасовані.

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