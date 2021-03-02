Про жах Корюківки ви не почуєте від прокремлівських депутатів, які верещать про фашизм в Україні

Безпосередні виконавці злочину – угорські карателі зі 105-ї легкої дивізії та їх «помічники» з підрозділу 399 польової жандармерії, російського за етнічною належністю

Судячи з усього, останнє що чули спалені живцем корюківці – це був русскій мат

1-2 березня 1943 року, під час німецької окупації, загони карателів спалили і вбили усіх мешканців українського містечка Корюківка на Чернігівщині.

6700 мешканців, в основному жінок, дітей та старих людей (дорослі чоловіки були призвані в армію) – було знищено.

Це – найбільше за всю Другу світову цілковите винищення населеного пункту.

Безпосередні виконавці злочину – угорські карателі зі 105-ї легкої дивізії та їх «помічники» з підрозділу 399 польової жандармерії, російського за етнічною належністю.

Загін червоних партизан Федорова переважав сили карателів у 10 разів, але спокійно, з безпечної відстані спостерігав, як догорає Корюківка разом з її мешканцями. Хоча каральна акція була відповіддю саме на дії загону Федорова. Але захист народу не входив у плани «народних месників».

Про жах Корюківки ви не почуєте з вуст прокремлівських депутатів, які верещать про фашизм в Україні.

Так само як не почуєте про підірваний НКВД Київ у вересні 1941-го і про червоний від крові беззбройних українських селян Дніпро восени 1943-го.

Бо їм байдуже. Вони ненавидять українців, тому їм байдуже.

І ще їм неприємно говорити правду, бо судячи з усього, останнє що чули спалені живцем корюківці – це був русскій мат.

Ніколи знову.

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