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    Думки вголос

    Про жах Корюківки ви не почуєте від прокремлівських депутатів, які верещать про фашизм в Україні

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

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    Безпосередні виконавці злочину&nbsp;&ndash;&nbsp;угорські карателі зі 105-ї легкої дивізії та їх &laquo;помічники&raquo; з підрозділу 399 польової жандармерії, російського за етнічною належністю - Про жах Корюківки ви не почуєте від прокремлівських депутатів, які верещать про фашизм в Україні
    Безпосередні виконавці злочину – угорські карателі зі 105-ї легкої дивізії та їх «помічники» з підрозділу 399 польової жандармерії, російського за етнічною належністю

    Судячи з усього, останнє що чули спалені живцем корюківці – це був русскій мат

    1-2 березня 1943 року, під час німецької окупації, загони карателів спалили і вбили усіх мешканців українського містечка Корюківка на Чернігівщині.

    6700 мешканців, в основному жінок, дітей та старих людей (дорослі чоловіки були призвані в армію) – було знищено.

    Це – найбільше за всю Другу світову цілковите винищення населеного пункту.

    Безпосередні виконавці злочину – угорські карателі зі 105-ї легкої дивізії та їх «помічники» з підрозділу 399 польової жандармерії, російського за етнічною належністю.

    Загін червоних партизан Федорова переважав сили карателів у 10 разів, але спокійно, з безпечної відстані спостерігав, як догорає Корюківка разом з її мешканцями. Хоча каральна акція була відповіддю саме на дії загону Федорова. Але захист народу не входив у плани «народних месників».

    Про жах Корюківки ви не почуєте з вуст прокремлівських депутатів, які верещать про фашизм в Україні.

    Так само як не почуєте про підірваний НКВД Київ у вересні 1941-го і про червоний від крові беззбройних українських селян Дніпро восени 1943-го.

    Бо їм байдуже. Вони ненавидять українців, тому їм байдуже.

    І ще їм неприємно говорити правду, бо судячи з усього, останнє що чули спалені живцем корюківці – це був русскій мат.

    Ніколи знову.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Друга світова війна Чернігівщина фашизм
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