Столична влада і «слуги народу» об'єдналися, щоб викривити вибір киян

Андрій Іллєнко Народний депутат України 7, 8 скликань

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розумію, що нудно вникати у нюанси виборчого процесу, але це дійсно важливо і напряму впливає на життя кожного

Сьогодні київська міська виборча комісія утворила 13 виборчих округів у Києві.

Чому це рішення абсурдне та незаконне і чому це стосується всіх киян?

1. У Києві 10 районів, але чомусь утворено 13 округів. Чому не 11, 12 чи 14? Чому округи не співпадають з районами? Це лише ускладнить і так складний виборчий процес за новим законом.

2. Деснянський, Дніпровський та Святошинський райони будуть розділені на два округи кожен. Таке подрібнення «пояснюється» бажанням поділити великі райони. Сумнівний аргумент, з огляду на те, що закон виписаний дуже погано і в принципі не дає можливість поділити округи у містах з районним поділом повністю рівномірно по кількості виборців. Але чому при цьому найбільший за кількістю виборців район Києва (Дарницький) — не поділено? Де тоді хоч якась логіка? За яким принципом ділилися райони? Відповіді нема.

3. Чому райони поділені не порівну по кількості виборців? Чому той же Деснянський район поділений так, що один округ більший на 10 тисяч виборців? Як так взагалі могло вийти?

4. Останній день для утворення округів був вчора, і ТВК вчора не ухвалила жодного рішення. Зараз рішення могла приймати лише ЦВК. Тому сьогоднішнє рішення абсолютно незаконне і буде оскаржене в суді. Тепер весь виборчий процес під питанням.

5. Все це відбувається з однією метою — викривити вибір киян та проштовхнути у Київраду корупціонерів, які куплять місця у списках «рейтингових» партій та хочуть мати гарантії проходження. Відбувається тупа нарізка округів під конкретних кандидатів, нахабно і без жодного натяку на логіку і якісь критерії.

6. Якщо вибори починаються з такого — варто чекати порушень на кожному наступному етапі, в тому числі під час підрахунку голосів.

7. Київська влада і слуги народу виявились єдиними у своєму пориві викривити вибір киян. Так само як і деякі «опозиційні» партії. Це все одна лавочка, яка домовилась між собою і хоче розіграти у Києві договірний матч на виборах. Але ми не дамо їм цього зробити.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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