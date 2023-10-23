Угорщина забула власну історію?

У 1956 році розпочалася угорська антикомуністична революція, яка була придушена радянськими військами

Сьогодні в Угорщині святкують національне свято Угорської Республіки. Саме цього для у 1956 році розпочалася антикомуністична революція, яка була придушена радянськими військами.

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Тоді угорські студенти, які розпочали повстання, розуміли, що радянська влада – це зло.

Але історія нічому не вчить. Зараз Орбан по першому поклику біжить до путіна і робить заяви, які дуже хоче чути кремль. Нещодавно путін навіть його похвалив, ніби Орбан один з небагатьох, хто намагається зберегти контакти з росією. Цікаво, а в Орбана не виникає питань, чому інші ігнорують кремль?

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Фактично зараз угорський премʼєр зраджує памʼять тих самих студентів, які 67 років тому не побоялись виступити проти режиму. Зараз Орбан веде цей режим знову до Будапешту і сам відкриває двері.