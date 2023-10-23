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Олексій Гончаренко Народний депутат

Угорщина забула власну історію?

glavcom.ua
Путін цінує Орбана, бо той досі виявляє до нього лояльність
фото з відкритих джерел

У 1956 році розпочалася угорська антикомуністична революція, яка була придушена радянськими військами

Сьогодні в Угорщині святкують національне свято Угорської Республіки. Саме цього для у 1956 році розпочалася антикомуністична революція, яка була придушена радянськими військами.

Тоді угорські студенти, які розпочали повстання, розуміли, що радянська влада – це зло.

Але історія нічому не вчить. Зараз Орбан по першому поклику біжить до путіна і робить заяви, які дуже хоче чути кремль. Нещодавно путін навіть його похвалив, ніби Орбан один з небагатьох, хто намагається зберегти контакти з росією. Цікаво, а в Орбана не виникає питань, чому інші ігнорують кремль?

Фактично зараз угорський премʼєр зраджує памʼять тих самих студентів, які 67 років тому не побоялись виступити проти режиму. Зараз Орбан веде цей режим знову до Будапешту і сам відкриває двері.

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Джерело
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Теги: історія путін Угорщина Віктор Орбан

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