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Столітня церква Ірпеня перейшла до ПЦУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столітня церква Ірпеня перейшла до ПЦУ
Релігійна громада Свято-Троїцької церкви майже одноголосно проголосувала за перехід до ПЦУ
фото: Михайлина Скорик/Facеbook

В Ірпінській міськраді пройшли відкриті збори щодо переведення центрального храму міста до Православної Церкви України

Сьогодні, 25 жовтня, центральний храм міста Ірпінь Київської області — Свято-Троїцька церква — за результатами голосування місцевої релігійної громади перейшла до Православної Церкви України. Про це повідомила депутатка Ірпінської міської ради, заступниця міського голови Бучі Михайлина Скорик-Шкарівська.

Столітня церква Ірпеня перейшла до ПЦУ фото 1

Як зазначається, в Ірпінській міськраді пройшли відкриті збори щодо переведення центрального храму міста до Православної Церкви України. Релігійна громада Свято-Троїцької церкви майже одноголосно проголосувала за перехід.

Місцеві ЗМІ зазначають, що на місці було багато поліцейських, але ніяких сутичок чи навіть словесних перепалок не було чути. Після довгої реєстрації саме голосування минуло за кілька хвилин.

«Цій церкві понад 100 років, а позиція династії священників стосовно переходу з УПЦ МП в ПЦУ тут була найбільш консервативною.  Але місто, що пережило окупацію, бойові дії і де 50% житлового фонду зазнало руйнувань, більше не готове терпіти московську церкву. Новим настоятелем храму, за бажанням жителів, став Олександр Домбровський», — повідомила Скорик.

Нагадаємо, на Закарпатті ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ.

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Теги: Московська церква в Україні релігія церква

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