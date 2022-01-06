За смерті казахів відповідатиме не лише Путін
Казахський космонавт Аубакіров зробив неоднозначну заяву щодо протестів
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Космонавтки и космонавты не делают судьбоносных политических заявлений спонтанно и по собственной прихоти.
Особенно если в ответ на них через полчаса прибегает в Думу обнулиться президент России или просит ввести в страну иностранные войска президент Казахстана. Имя космонавта Аубакирова на века войдет в исторический эпос.
Политтехнологи (возможно российские) приготовили для него текст невероятного запредельного трагизма:
«Я не могу убить своего брата, пусть придет русский и убьет его!»
Сколько блестящих философских эссе будет написано о трагедии античного масштаба души Аубакирова, разрывающейся между любовью к брату и гражданским долгом, требующим обречь брата на смерть.
Никто и строчки не посвятит второстепенному персонажу – русскому киллеру, которого уважающие себя казахи Аубакиров и Токаев вызовут для совершения за них грязной и позорной службы.
У вождя Русского мира есть много таких моторыл и гиви. И у него заслуженная репутация жандарма, если не Европы, как у его далекого предшественника Николая Павловича, то уж, во всяком случае, Зоны постсоветского пространства.
И ему очень даже кстати укрепить эту репутацию решалы накануне назначенной на 10 января стрелки с серьезными пацанами.
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Джерело: Каспаров.ру