Каральну операцію Росії пам'ятатимуть кілька поколінь казахів

Недалекі російські імперці самі радісно розпалюють ненависть до Росії по всьому периметру кордонів

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После введения российских войск в Казахстан для участия в карательной операции против казахов, россияне получат еще одну страну, где их будут искренне ненавидеть. Большую страну.

Можно представить, как станут относиться к России и русским в Казахстане после всего случившегося. Да-да, именно к русским.

Потому что дряхлеющий Путин, который своими руками создает под боком РФ еще одно враждебное государство, рано или поздно уйдет. По историческим меркам – очень скоро. А карательную операцию будут помнить даже внуки ныне живущих казахов.

Недалекие русские имперцы-идиоты сами радостно разжигают ненависть к России по всему периметру границ РФ.

А потом эти же люди будут недоумевать – откуда же берется русофобия? Почему Россию везде ненавидят?

Джерело: блог Дениса Казанського

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