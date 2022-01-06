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    Думки вголос

    Каральну операцію Росії пам'ятатимуть кілька поколінь казахів

    Путін, який своїми руками створює під боком РФ ще одну ворожу державу, рано чи пізно піде - Каральну операцію Росії пам'ятатимуть кілька поколінь казахів
    Путін, який своїми руками створює під боком РФ ще одну ворожу державу, рано чи пізно піде

    Недалекі російські імперці самі радісно розпалюють ненависть до Росії по всьому периметру кордонів

    Мовою оригіналу

    После введения российских войск в Казахстан для участия в карательной операции против казахов, россияне получат еще одну страну, где их будут искренне ненавидеть. Большую страну.

    Можно представить, как станут относиться к России и русским в Казахстане после всего случившегося. Да-да, именно к русским.

    Потому что дряхлеющий Путин, который своими руками создает под боком РФ еще одно враждебное государство, рано или поздно уйдет. По историческим меркам – очень скоро. А карательную операцию будут помнить даже внуки ныне живущих казахов.

    Недалекие русские имперцы-идиоты сами радостно разжигают ненависть к России по всему периметру границ РФ.

    А потом эти же люди будут недоумевать – откуда же берется русофобия? Почему Россию везде ненавидят?

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    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим Казахстан
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    Каральну операцію Росії пам'ятатимуть кілька поколінь казахів