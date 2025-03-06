Чи стане економічна криза проблемою для Трампа?

Оптимістичний строк до того моменту як Трамп застрягне у проблемах, це десь пів року

Чи переживе світ другу версію Трампа?

Ну і для всіх хто думає, що треба протриматися не дуже довго, і цей цирк від Трампа скінчиться, бо його виборці щось зрозуміють.

Я так не думаю.

Оптимістичний строк до того моменту як Трамп застрягне у проблемах, це десь пів року.

Песимістичний – це приблизно рік (може дещо більше), бо через два роки мідтерм вибори у США. І демократи почнуть щось робити. Прямо зараз навряд чи вони щось зроблять, бо Демпартії потрібно перепридумати себе.

Зрозуміти власні помилки, висунути нових лідерів, сформувати програму і намітити план дій. Це довго, Демпартія величезна структура, і перед тим як йти на війну з Трампом, їм треба буде повоювати між собою.

Це все звісно якщо не прилетить чорний лебідь. Але вони не прогнозуються.

І нехай вас не спантеличать протести у США проти Трампа. Вони були минулого разу, під час попереднього строку, і нічого. І навіть зростання цін не буде миттєвим, не всюди воно буде, ну і бонусом будуть позитивні економічні ефекти від дій Трампа (так, вони будуть).

Якщо ви дивитесь на падіння індексів у США і думаєте що це проблема, то ви дивитесь не дуже вірно.

Ось вам S&P 500. На першому скриншоті графік за місяць. А на другому за рік. На другому все виглядає не дуже і погано, чи не так? Щоб економіка відчула це все на практиці потрібен час.

Ця музика буде довгою, і нам ще доведеться поманеврувати у зовнішній політиці так, що ви ще три рази офігієте.