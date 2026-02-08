Росія планує перекласти пенсійні виплати на плечі родичів

Для захоплених регіонів України, де пенсії часто використовуються як інструмент тиску, така реформа виглядає особливо загрозливо

У Росії розглядають нову модель пенсійного забезпечення, яка фактично змінює принцип державної відповідальності за утримання літніх людей. Як повідомляє Центр національного спротиву, ця ініціатива матиме критичні наслідки для мешканців тимчасово окупованих територій (ТОТ) України, де пенсійна система вже тривалий час працює з системними збоями. Про це пише «Главком».

Запропонована схема передбачає, що до 3% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) спрямовуватимуться не до бюджету, а безпосередньо на підтримку батьків платника податків. Такий крок означає часткову відмову держави від своїх соціальних зобов’язань і перекладання фінансового тягаря на сім’ї, незалежно від рівня їхнього достатку.

Для окупованих регіонів, де пенсії часто використовуються як інструмент тиску та контролю, така реформа виглядає особливо загрозливо. Там уже зараз зафіксовані масові затримки та скорочення виплат. Новий підхід лише легалізує позицію Кремля: турбота про літніх людей більше не є обов'язком держави.

Реалізація цієї моделі на ТОТ практично неможлива через те, що значна частина працездатного населення позбавлена стабільної роботи або працює неофіційно за мінімальні кошти. У таких умовах діти просто не зможуть забезпечувати батьків, навіть якщо офіційно сплачуватимуть частину податку. В результаті окупаційна адміністрація продовжує збирати податки та посилювати контроль, але фактично самоусувається від соціального захисту найбільш вразливих категорій громадян. Це веде до поглиблення гуманітарної кризи та повної залежності пенсіонерів від родичів, які самі перебувають у скрутному становищі.

Як відомо, з січня 2026 року в коледжах та технікумах окупованої Ялти студентам пільгових категорій скасували грошові доплати до стипендій, замінивши їх безкоштовним харчуванням.

Хоча окупаційна влада подає це як соціальну допомогу, насправді студенти стикаються з неякісним сервісом: стандартних порцій зазвичай не вистачає, тому молодь змушена купувати їжу за власні кошти. При цьому отримання обідів фіксується під підпис навіть у тому випадку, якщо студент фактично не користується цією послугою.

Нагадаємо, російська окупаційна влада запровадила механізм дистанційного оформлення прав власності на нерухомість у захоплених районах Запорізької області. Як повідомляє Центр національного опору, цей сервіс дозволяє громадянам РФ реєструвати майно на окупованих територіях, навіть не перебуваючи в регіоні.

Станом на початок 2026 року екстериторіальне приймання документів уже налагоджено у багатофункціональних центрах 79 регіонів Росії. Найбільший інтерес до житла та комерційних об’єктів у Запорізькій області наразі виявляють жителі Москви, Тюменської області та Краснодарського краю.