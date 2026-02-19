Затримано іноземця, який за допомогою відмичок намагався обікрасти квартиру киянки

За скоєне затриманому іноземцю загрожує до восьми років позбавлення волі

Поки власниці квартири не було вдома, зловмисник за допомогою відмички відчинив двері її квартири та зібрав усі ювелірні вироби

У Шевченківському районі столиці правоохоронці затримали 58-річного іноземця, який за допомогою відмичок проник до чужого помешкання. Зловмисник намагався винести ювелірні вироби, проте закінчити справу йому завадили правоохоронці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Повідомляється, шо подія сталася на вулиці Щусєва. До поліції звернулася місцева мешканка, яка повідомила про проникнення невідомого до її квартири. Слідчо-оперативна група, що негайно прибула на виклик, застала фігуранта безпосередньо у помешканні.

Як з'ясували правоохоронці, поки власниці квартири не було вдома, зловмисник за допомогою відмички відчинив двері її квартири та зібрав усі ювелірні вироби на суму близько 100 тис. грн. Однак довести злочин до кінця фігурантові не вдалося, його затримали у порядку статті 208 КПК України безпосередньо на місці події.

Під час особистого обшуку правоохоронці вилучили у чоловіка викрадене майно та знаряддя для вчинення злочину.

Слідчі оголосили чоловіку підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України (замах на крадіжку з проникненням у житло в умовах воєнного стану). За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі Шевченківський районний суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою. Фігурант може вийти на волю під заставу, сума якої становить 990 тис. грн.

Вилучене у чоловіка викрадене майно та знаряддя для вчинення злочину

