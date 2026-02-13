Росія бачить можливості для співпраці з США у багатьох сферах

Росія підготувала стратегічний документ із семи пунктів, спрямований на відновлення економічних відносин зі США після завершення війни в Україні. Як повідомляє Bloomberg, ключовою поступкою Москви може стати відмова від політики «дедоларизації» та повернення до розрахунків у американській валюті, що фактично означає визнання фінансового лідерства Вашингтона, пише «Главком».

Згідно з внутрішнім меморандумом, Росія бачить можливості для співпраці у сферах, що відповідають інтересам адміністрації Дональда Трампа:

спільне просування традиційного викопного палива та відмова від пріоритетності «зелених» альтернатив;

залучення американських компаній до видобутку природного газу, розробки морських нафтових родовищ та постачання критично важливої сировини;

відновлення операцій у доларах, що дозволило б стабілізувати російський валютний ринок та повернути доступ до глобальної ліквідності.

Західні чиновники налаштовані скептично, адже Москва роками намагалася захистити свою економіку від американського впливу. Проте аналітики Bloomberg зазначають: якщо домовленість відбудеться, це стане значною перемогою Трампа, оскільки послабить фінансову залежність Росії від Китаю та загальмує розвиток альтернативних платіжних систем у межах BRICS.

Раніше Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, повідомив про існування так званого «пакета Дмитрієва». Цей документ, запропонований спецпосланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим, передбачає пакет економічного співробітництва між РФ та США на суму близько $12 трлн, що може безпосередньо зачіпати питання українського суверенітету.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін активно просуває наратив про нібито близьку перемогу у війні, стверджуючи, що Росія подолала санкції та перехопила стратегічну ініціативу на фронті. Як зазначає Пітер Померанцев у статті для Financial Times, Кремль робить ставку на створення відчуття «історичної приреченості» демократій у глобальному протистоянні із Заходом.

Також російський президент Володимир Путін своїми заявами про «успіхи» на фронті намагається схилити президента США Дональда Трампа до примусу України до капітуляції. Однак його твердження не відповідають дійсності. Про це пише The New York Post, яку називають «улюбленою газетою Трампа».

Видання зазначає, що, попри чисельну перевагу противника, Україна продовжує стримувати російську армію, наступ якої є надзвичайно повільним і супроводжується великими втратами.