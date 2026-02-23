Британія звинувачує експринца у неконтрольованих державних витратах за кордоном

Колишні британські держслужбовці заявляють, що під час виконання представницьких функцій за кордоном брат британського короля Чарльза III Ендрю користувався коштами платників податків для покриття особистих витрат

Уряд Великої Британії ініціював масштабне розслідування щодо неконтрольованих державних витрат за кордоном, у центрі якого опинився колишній принц Ендрю. Як повідомляє BBC, новий виток скандалу пов’язаний із підозрами у зловживанні службовим становищем під час його діяльності як спеціального представника з питань торгівлі, інформує «Главком».

За словами колишніх держслужбовців, брат британського короля Ендрю Маунтбеттен-Віндзор стягував з платників податків витрати на масаж та надмірні витрати на відрядження, працюючи торговим представником Великої Британії.

Колишнього принца звинувачують у використанні приватних літаків та гелікоптерів за кошти платників податків для поїздок, які мали сумнівний стосунок до державних справ (наприклад, візити на гольф-курорти під прикриттям торгових місій).

Один колишній державний службовець, який працював у торговому департаменті Великої Британії на початку 2000-х років, був настільки роздратований проханням Ендрю покрити витрати на «масажні послуги , що відмовився їх оплачувати, але, за його словами, його рішення було скасоване старшими співробітниками.

«Я вважав, що це неправильно. Я сказав, що ми не повинні платити, але зрештою ми все одно заплатили», – розповів він.

Зауважимо, в електронних листах засудженого за сексуальні злочини американського фінансиста Джеффрі Епштейна виявлено книгу з переліком платежів за масажі для «Ендрю», водночас залишається не відомо, чи це колишній принц Ендрю.

Нагадаємо, 19 лютого 2026 року Ендрю був заарештований та допитаний поліцією. Хоча згодом його відпустили під заставу, розслідування триває. Уряд Великої Британії на фоні скандалу готує законопроєкт про повне виключення Ендрю з черги на престолонаслідування.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Акту про престолонаслідування, що дозволить викреслити Ендрю з черги на трон (наразі він посідає 8-ме місце). Таке законодавство буде розглянуте як тільки завершиться поліцейське розслідування його зв'язків із засудженим за сексуальні злочини американським фінансистом Джеффрі Епштейном.