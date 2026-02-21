Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Гендиректор «Укрпошти» відповів, чи соромно йому отримувати €15 тис. зарплати на місяць

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Гендиректор «Укрпошти» відповів, чи соромно йому отримувати €15 тис. зарплати на місяць
скріншот з відео

Ігор Смілянський зауважив, що до призначення на посаду гендиректора «Укрпошти» його щомісячний дохід був значно вищим 

Очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що не відчуває дискомфорту через рівень своїх доходів, який за минулий рік склав 11,7 млн грн до вирахування податків. В інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій він пояснив, що в середньому отримує близько 970 тис. грн на місяць, що в еквіваленті становить приблизно €15 тис, пише «Главком».

Смілянський наголосив, що до призначення на державну посаду його щомісячний дохід був значно вищим і сягав $50 тис. Він також висловив упевненість, що після завершення роботи в «Укрпошті» його прибутки знову зростуть. За словами посадовця, наразі він залишається в компанії не заради грошей, а для завершення розпочатих реформ.

Згідно з чинним контрактом, Ігор Смілянський очолюватиме підприємство протягом усього періоду воєнного стану та ще 90 днів після його скасування. Керівник поштового оператора запевнив, що не планує триматися за крісло і залишить посаду одразу після закінчення терміну дії договору.

Нагадаємо, «Укрпошта» офіційно визнана об’єктом військової інфраструктури, що дає компанії право на бронювання 100% військовозобов’язаних працівників.

«Нам дали бронювання не за те, що ми «Укрпошта», а за те що ми – військова інфраструктура. У нас є контракт з Міноборони на розповсюдження повісток», – каже Смілянський.

Водночас Смілянський заявив, що контракт з оборонним відомством завдало компанії значних матеріальних втрат.

До слова, гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський вперше розгорнуто прокоментував скандальний інцидент, коли він у відповідь на звинувачення в корупції назвав жінку повією. Очільник держкомпанії заявив, що це була свідома «експресія», мета якої – показати хейтерам, як боляче отримувати необґрунтовані звинувачення.

Теги: Укрпошта Ігор Смілянський гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

17 лютого антикорупційний суд вирішив долю Германа Галущенка: узяв його під варту на два місяці
«Я не «професор», я – доцент». Судний день Германа Галущенка Тема дня
17 лютого, 22:55
Українців чекають зміни стосовно пенсійних виплат у 2026 році
В Україні з 1 березня перерахують пенсії: на скільки зростуть виплати
12 лютого, 22:38
Єврокомісія зможе здійснити перший платіж за кредитом на початку другого кварталу 2026 року
Європарламент схвалив надання Україні кредиту на €90 млрд
11 лютого, 14:49
Міжнародні відправлення «Укрпошти» будуть повертатися в Україну безплатно
«Укрпошта» анонсувала безплатну послугу для міжнародної доставки
10 лютого, 16:23
Швеція додатково виділить Україні майже $9 млн на охорону здоров’я та соцполітику
Швеція збільшує допомогу для Україні: про яку суму йдеться
10 лютого, 12:50
Станом на початок 2026 року заборгованість учасників балансуючого ринку перед НЕК «Укренерго» досягла близько 42 млрд грн
Боргова криза на балансуючому ринку загрожує енергобезпеці – ICC Ukraine
6 лютого, 19:02
«Укрпошта» з новим логотипом, але без сервісу: бізнес іде до конкурентів
«Укрпошта» з новим логотипом, але без сервісу: бізнес іде до конкурентів
5 лютого, 21:47
Затриманому киянину загрожує до восьми років позбавлення волі
Подарунки в обмін на розпусту: столичний підприємець підозрюється у розбещенні неповнолітніх
5 лютого, 16:03
Протягом 2025 року в Україні було перейменовано більше 10 партій
Ринок партійного секонд-хенду ожив. Хто скупляється до виборів? Політика
5 лютого, 10:55

Суспільство

«Укрпошта» готова забезпечити голосування військових на фронті – Смілянський
«Укрпошта» готова забезпечити голосування військових на фронті – Смілянський
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Гендиректор «Укрпошти» відповів, чи соромно йому отримувати €15 тис. зарплати на місяць
Гендиректор «Укрпошти» відповів, чи соромно йому отримувати €15 тис. зарплати на місяць
Яке релігійне свято відзначається 22 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 22 лютого 2026: традиції та молитва
Україна входить до тридцяти країн світу з найстарішим населенням
Україна входить до тридцяти країн світу з найстарішим населенням
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Едуарда Котенка
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Едуарда Котенка

Новини

Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 20:11
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
20 лютого, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
20 лютого, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua