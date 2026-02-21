Гендиректор «Укрпошти» відповів, чи соромно йому отримувати €15 тис. зарплати на місяць

Ігор Смілянський зауважив, що до призначення на посаду гендиректора «Укрпошти» його щомісячний дохід був значно вищим

Очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що не відчуває дискомфорту через рівень своїх доходів, який за минулий рік склав 11,7 млн грн до вирахування податків. В інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій він пояснив, що в середньому отримує близько 970 тис. грн на місяць, що в еквіваленті становить приблизно €15 тис, пише «Главком».

Смілянський наголосив, що до призначення на державну посаду його щомісячний дохід був значно вищим і сягав $50 тис. Він також висловив упевненість, що після завершення роботи в «Укрпошті» його прибутки знову зростуть. За словами посадовця, наразі він залишається в компанії не заради грошей, а для завершення розпочатих реформ.

Згідно з чинним контрактом, Ігор Смілянський очолюватиме підприємство протягом усього періоду воєнного стану та ще 90 днів після його скасування. Керівник поштового оператора запевнив, що не планує триматися за крісло і залишить посаду одразу після закінчення терміну дії договору.

Нагадаємо, «Укрпошта» офіційно визнана об’єктом військової інфраструктури, що дає компанії право на бронювання 100% військовозобов’язаних працівників.

«Нам дали бронювання не за те, що ми «Укрпошта», а за те що ми – військова інфраструктура. У нас є контракт з Міноборони на розповсюдження повісток», – каже Смілянський.

Водночас Смілянський заявив, що контракт з оборонним відомством завдало компанії значних матеріальних втрат.

