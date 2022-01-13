Вихід на пенсію: що робити, якщо не вистачає страхового стажу

Договір на купівлю страхового стажу укладається не з Пенсійним фондом, а з фіскальною службою

Рік страхового стажу буде коштувати 34320 грн

З 1 січня для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати мінімум 29 років страхового стажу (через декілько років буде вже 35)!

Якщо людині не вистачає стажу, то влада «милостиво» дозволяє докупити.

Рік страхового стажу буде коштувати 34 320 грн!

При цьому договір на покупку страхового стажу укладається не з Пенсійним фондом, а з фіскальною службою…

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Джерело: блог Андрія Павловського

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