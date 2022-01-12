Українцям пояснили, чому платять мізерну пенсію за великого трудового стажу

Маленька пенсія за великого трудового стажу: українцям пояснили, чому так буває

Пенсія в Україні спирається на два чинника: стаж та заробіток

Оцінюючи розмір майбутньої пенсії, важливо звертати увагу не лише на тривалість стажу, а й на розмір щомісячних відрахувань до Пенсійного фонду. Про це пише «Пенсійний кур'єр» на своїй фейсбук-сторінці.

Ситуація, коли за наявності 50 років стажу, пенсія виявляється зовсім трохи вищою за мінімальну, це аж ніяк не винятковий випадок, а типова історія. Все пояснюється низькими офіційними зарплатами та відповідно мізерними відрахуваннями.

Пенсія в Україні спирається на два чинника: стаж та заробіток. Вона розраховується індивідуально для кожної людини.

«Розмір пенсії, обчислений із Ваших індивідуальних показників, не дотягує навіть до 2200 грн, от Вам і дають доплату до цієї суми. Для цього й запроваджена оця модель – доплата до 2200, щоб люди, які мають багато стажу, але у яких була мала зарплата, отримували хоч трохи більшу пенсійну виплату», – пояснюють їй на гарячій лінії.

До слова, у 2022 році пенсіонерам обіцяють 12 послідовних підвищень виплат із охопленням найчисленніших категорій. Підвищать пенсії за віком, пенсії за втратою годувальника, соціальні пенсії, пенсії 70-річним та базовий пенсійний мінімум.

З 1 січня пенсії підвищать людям з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу. Виплати становитимуть від 7 тис. до 14,6 тис. грн (залежно від групи інвалідності).