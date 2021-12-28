Як оформити пенсію онлайн: інструкція

Користувачу надається можливість сформувати та подати заяву на призначення пенсії

Пенсійний фонд України розробив покрокову інструкцію подання заяви на призначення пенсії. Зокрема розповідається, як заповнити дані та анкету-опитування для визначення документів, скан-копії, яких необхідно подавати для призначення пенсії. Про повідомляє пресслужба ПФУ.

Сервіс надається для застрахованих осіб, які авторизувалися на Веб-порталі за кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Для використання послуги необхідно зайти на Веб-портал ПФУ за посиланням «Вхід».

Користувачу надається можливість сформувати та подати заяву на призначення пенсії, а саме:

Крок 1 - заповнити атрибути заяви на призначення пенсії (персональні дані; адресні дані; дані документів, що посвідчують особу; контактні дані тощо);

Крок 2 - відповісти на питання анкети-опитування для визначення документів, скан-копії яких необхідно надати;

Крок 3 - прикріпити скан-копії документів, наявних у користувача.

В результаті користувач отримує екранну форму з повною заявою на призначення пенсії, заповненою за результатами кроків 1-3, в якій надається можливість:

подальшого редагування заяви;

формування друкованого образу заяви та анкети-опитування;

підпису заяви КЕП та її відправки до ПФУ.

За результатами опрацювання заяви спеціалістами ПФУ користувач на ВЕБ-порталі отримує інформацію щодо стану обробки заяви та рішення щодо призначення пенсії.

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