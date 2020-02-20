Чому деякі українці так негативно реагують на евакуацію співвітчизників з Уханя

Фото: zaxid.net

Історія з протестами проти прийому українців з Китаю примітна тим, що це історія конфлікту народу і держави

Мовою оригіналу

Друзья. Вы совершенно напрасно натягиваете на несчастных соотечественников, борющихся против коронавируса, методом выставления блок-постов, стандарты морали (единения и героизма), которые нация демонстрировала на Майдане.

Во-первых, это старое противоречие между «козаками» и «свинопасами».

Как известно, первые не считали вторых одним народом с собой и спокойно расплачивались с татарами целыми деревнями.

Во-вторых, у человека (кроме высокоразвитых типов), как правило, три морали:

демонстративная (говорю, как надо поступать);

идеальная (как хотел бы поступать);

реальная (как поступаю).

Тем же самым содержанием переполнена общественная мораль:

одно дело декларировать, другое - поступать, третье - хотеть поступать, как герои и пророки.

В-третьих, люди устают.

Можно совершать подвиги под влиянием момента и коллективного воодушевления больших масс. Можно совершать их периодически - это удел немногих истинных героев.

Но жить в надрыве годами - не может никто.

А сегодня - февраль 2020, а не февраль 2014.

Украинский народ, с одной стороны замордован, с другой - развращен, с третьей - находится в сговоре с олигархами и государством против тонкой прослойки недобитой интеллигенции.

История с протестами против приема соотечественников из Китая примечательна тем, что это история разборок народа и державы.

Интеллигенция призывает проявить гражданскую солидарность и активизм, но здесь гораздо интереснее (с моей точки зрения), не столько отсутствие у наріда гражданских качества, сколько - выявление истинной сути взаимоотношений в системе «нарід - олигархи - государство».

В норме система работает так:

олигархи, выкупившие государство, последовательно развращают народ через СМИ и систему подачек, с другой - перекладывают на него экономические издержки и живут с бюджета.

Но в чрезвычайных ситуациях (война, эпидемия, ЧП) олигархи отваливают в сторонку (неинтересно), предоставляя державе ее «священное» право заниматься чрезвычайщиной: эвакуация, обсервация, карантины, комиссии и пр.

И вот государство взывает к мобилизации граждан перед лицом опасности и солидарности с соотечественниками.

А народ отвечает государству:

идите нах, своя рубашка ближе к телу.

По разным системам подсчёта, в Украине от 150 до 320 тысяч офицеров запаса.

В 2014 году, когда стал вопрос о самом существовании государства, только 35 тысяч (каждый пятый или десятый), явился в военкоматы, добровольно или по призыву.

Остальные не понимают - за что воевать?..

Кто же виноват в том, что маленький украинец затиснут в дрянную коробку маленького безрадостного быта, и мягко говоря, не испытывает гражданских чувств в национальном масштабе?..

А тот, кто его развращает.

Тот, кто обещает ему простые решения и - социализм:

наши дорогие олигархи, политики, подконтрольные им СМИ.

К общественным практикам в стиле Черчилля («пот, кровь и слезы»), мы перейти не можем, каждый раз подгружаясь в трясину попу-лизма все глубже и глубже.

Понимаете, что такое попу-лизм?..

Уроборос: олигархи так долго заставляли нарід лизать себе жоппу, что теперь сами вынуждены лизать ее огромному развращенному стаду - все резче и резче, все больше становятся его заложниками, вплоть до того, что купленное ими государство уже неспособно выполнять элементарные карантинные мероприятия.

Никакие героические усилия отдельных групп активистов или целых «креативных классов», не заменят системное обучение и воспитания наріда.

А для того, чтобы перейти к оным, требуются сущие пустяки:

ликвидация олигархической системы общественного устройства;

возвращение государства обществу;

начало проектного воздействия на нарід и прочие общественные группы.

Если этого не сделать,

А для этого - о, ужас, необходимо отказываться от либеральной (читай - телевизионной) демократии, от фетиша «рынка» и искать новые цивилизационный основы.

Иначе, через два популистских политических такта (5-10 лет) будет ещё хуже, вплоть до перехода социально-экономических процессов в стадию неуправляемой деградации, читай - распада.

Ну и как - вы верите в успех больших перемен?..

Джерело: блог Олексія Арестовича

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»