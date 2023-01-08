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Олексій Арестович військовий експерт

Коли відкриється вікно можливостей для масштабного українського контрнаступу

glavcom.ua
Якийсь час ми будемо змушені знову сидіти в обороні, а от потім...

Плани Путіна добре відомі і Захід допомагає нам поставити на них жирний хрест

Мовою оригіналу

Характер поставок военной помощи Западом изменился.

Раньше поставки шли планово, невзирая на ситуацию на фронте.

Теперь же самый большой пакет помощи от США был выделен «исходя из особенностей боевых действий следующих несколько месяцев».

Помимо этого пакета мы видим помощь из разных стран Запада, а так же запуск производств боеприпасов в больших количествах многими нашими союзниками.

Это значит, что планы Путина хорошо известны и Запад помогает нам поставить на них жирный крест.

Российское руководство готовит армию пробивать телами пехотинцев укрепленные позиции Сил обороны, оснащенные западным оружием.

Какое-то время мы будем вынуждены снова сидеть в обороне, но примерно с мая по июль отроется окно возможностей для похода в контрнаступление, по сравнению с которым Харьковская операция может показаться для противника детским садом.

Джерело
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Теги: війна росія озброєння

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