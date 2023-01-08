Коли відкриється вікно можливостей для масштабного українського контрнаступу

Якийсь час ми будемо змушені знову сидіти в обороні, а от потім...

Плани Путіна добре відомі і Захід допомагає нам поставити на них жирний хрест

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Характер поставок военной помощи Западом изменился.

Раньше поставки шли планово, невзирая на ситуацию на фронте.

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Теперь же самый большой пакет помощи от США был выделен «исходя из особенностей боевых действий следующих несколько месяцев».

Помимо этого пакета мы видим помощь из разных стран Запада, а так же запуск производств боеприпасов в больших количествах многими нашими союзниками.

Это значит, что планы Путина хорошо известны и Запад помогает нам поставить на них жирный крест.

Российское руководство готовит армию пробивать телами пехотинцев укрепленные позиции Сил обороны, оснащенные западным оружием.

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Какое-то время мы будем вынуждены снова сидеть в обороне, но примерно с мая по июль отроется окно возможностей для похода в контрнаступление, по сравнению с которым Харьковская операция может показаться для противника детским садом.