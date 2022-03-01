Росія готує авіаудар по Софії Київській. Блаженніший Святослав закликав світ молитися

Унікальна архітектурна пам’ятка включена до Списку об’єктів Світової спадщини

Російські війська готують авіаудар по найголовнішій святині українського народу з часів Київської Русі – соборі Святої Софії в Києві.

Міністерство оборони Російської Федерації заявило про намір бомбардувати «об’єкти Служби безпеки України» в центрі української столиці. За кілька десятків метрів від заявленої цілі бомбардування розташовується Собор Святої Софії з мозаїками та фресками 11 століття.

«Ця унікальна архітектурна пам’ятка включена до Списку об’єктів Світової спадщини. Будь-яка шкода або руйнування собору, завдані росією, стануть непоправною втратою для всього людства. Вже направили листа до ЮНЕСКО. Закликаємо світову спільноту втрутитися у ситуацію та допомогти порушити мовчання ЮНЕСКО, щоб врятувати Собор Святої Софії від загрози знищення», – написав міністр культури Олександр Ткаченко.

Блаженніший Святослав, Глава і Отець УГКЦ, звертається до всіх християн із закликом про молитву за духовну святиню слов’янських народів та закликає агресора стриматися від цього найжахливішого акту вандалізму.

«Нехай Свята Софія – Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин», – сказав Блаженніший Святослав.

У понеділок, 1 березня, російські окупаційні війська обстріляли телевежу в Києві. У результаті атаки постраждала апаратна, тимчасово не буде доступна трансляція телеканалів.

Ворожі снаряди також впали на територію Бабиного Яру. У цей час глава держави давав інтерв’ю світовим ЗМІ – CNN та Reuters.