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    Думки вголос

    Арешт гендиректора Group-IB. Повідомте товаришу Путіну, що сталася жахлива помилка

    Ілля Сачков на фотографії з Вождем&nbsp;&ndash; крайній праворуч - Арешт гендиректора Group-IB. Повідомте товаришу Путіну, що сталася жахлива помилка
    Ілля Сачков на фотографії з Вождем – крайній праворуч

    Батьківщина кине тебе, синку

    Мовою оригіналу

    Основатель и гендиректор Group-IB, ведущей российской компании в сфере кибербезопасности, сотрудничающей с Интерполом и российскими властями, Илья Сачков арестован по подозрению в госизмене. Детали дела неизвестны. Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Сачкова на два месяца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ «Государственная измена».

    Илья Сачков не признает вину в госизмене и сотрудничестве с иностранной разведкой.

    Вау. Оуч. Ну, это прям классика. Вот, прям, эталон уже. Эта выкройка уже реально скроена по аутентичным лекалам, оставленным нам дедами из тридцать седьмого. Прям из НКВД. Прям, генерал-комдив в «Утомленных солнцем». Знаешь этот телефон? А знаешь, кому он принадлежит?

    Илья Сачков на фотографии с Вождем – крайний справа.

    Произошла чудовищная ошибка.

    Сообщите товарищу Путину.

    Родина бросит тебя, сынок.

    Муа-ха-ха.

    Муа-ха-ха-ха.

    МУА-ХА-ХА-ХА-ХА!!!!!!

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим
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    Арешт гендиректора Group-IB. Повідомте товаришу Путіну, що сталася жахлива помилка